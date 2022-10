Se sete alla ricerca di una vpn di qualità, che vi permetta di connettervi senza problemi relativi a fatori come velocità e sicurezza, allora vi suggeriamo caldamente di prendere in considerazione questa nuova offerta proposta da Nord VPN, e grazie alla quale avrete la possibilità di accedere ad un servizio ai vertici dell’ormai fittissimo panorama delle VPN premium.

L’offerta, del resto, è ottima, perché vi permetterà di usufruire di ben 2 anni di servizio ad un prezzo davvero invitante, grazie ad uno sconto che arriva fino al 68%, a seconda del piano che deciderete di sottoscrivere. Se vi interessa solo la VPN senza i servizi aggiuntivi come password manager e spazio di archiviazione cloud potrete spendere soli 2,99€ al mese con un risparmio in 2 anni di oltre 130 euro!

Un prezzo ottimo, con un rapporto qualità/prezzo davvero invitante ed a cui Nord VPN aggiunge, a titolo completamente gratuito, ben 3 mesi di servizio extra, per un totale di ben 27 mesi! Già così si tratta di un’offerta imperdibile, ma il bello è che siamo davvero solo all’inizio!

Non pago di offrirvi un servizio che, tra le varie vanta la bellezza di oltre 5450 server distribuiti in ben 60 paesi, Nord VPN si propone con un un sistema di sicurezza tra i più avanzati in circolazione, grazie al supporto di un proprio strumento crittografico per il massimo della sicurezza.

Inoltre, se volete il pacchetto completo, con una spesa leggermente superiore avrete inclusi anche diversi bonus, tra cui:

Un gestore di password multipiattaforma (NordPass), con cui sincronizzare automaticamente le vostre password su tutti i vostri dispositivi;

(NordPass), con cui sincronizzare automaticamente le vostre password su tutti i vostri dispositivi; Un data breach scanner con cui controllare se password, indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati;

con cui controllare se password, indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati; 1 TB di spazio di archiviazione online, in cui immagazzinare liberamente i vostri dati, tenendoli a portata di mano grazie ad un cloud privato.

Insomma, un affare! Specie perché a questo si aggiungono quelli che sono poi i benefici dello scegliere NordVPN, ormai noti a tutti, come ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita, ed una gradevole forma “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recessione con rimborso dell’intero importo pagato.

Insomma, le premesse di un ottimo affare ci sono tutte e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, che potrete sottoscrivere in pochi istanti, semplicemente visitando la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione.

Insomma, le premesse di un ottimo affare ci sono tutte e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, che potrete sottoscrivere in pochi istanti, semplicemente visitando la pagina che l'azienda ha messo in piedi per questa promozione.

