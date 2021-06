NordVPN: super sconto del 72% + 3 mesi in regalo solo per poche ore!

Come avrete potuto notare nel corso delle nostre pubblicazioni relative alle offerte odierne, il solstizio d’estate ha portato diverse ed ottime occasioni di acquisto, come se il recente Prime Day non fosse stato già abbastanza, occasioni che ora arrivano direttamente da NordVPN, che vi permetterà di acquistare il piano biennale con uno strepitoso sconto del 72%, a cui vi verranno aggiunti anche 3 mesi gratis. Occorre subito dire, però, che l’offerta scadrà già questa mezzanotte, quindi se dovete rinnovare l’abbonamento o provare i vantaggi di un’ottima VPN come NordVPN, questo è il momento giunto per farlo.

Come potete immaginare, il risparmio è enorme, dal momento che al posto di 258,12€ pagherete soltanto 71,20€, che corrispondono a poco più di 2,00€ al mese. Come anticipato, questa incredibile offerta è destinata a coloro che decideranno di attivare un piano biennale, ma sarete felici di sapere che potrete risparmiare anche sul piano annuale, sebbene in questo caso la percentuale di sconto sia inferiore, ma comunque sufficiente per permettervi di risparmiare quasi 70,00€.

Come riportato già in altre occasioni simili e dalla nostra recensione completa, NordVPN è una delle migliori VPN in circolazione per una serie di motivi, che vanno da un’assistenza clienti sempre presente fino ad arrivare alla sicurezza della privacy che, probabilmente, è il fattore più importante per coloro che si apprestano ad usare un tale software. A tal proposito, NordVPN vanta una politica di No-log certificata, il che significa che il provider non conserverà alcuna informazione che potrebbe essere utilizzata per identificare un utente. Inoltre, la suddetta VPN vanta una velocità di connessione ben superiore alla media, al punto che non noterete quasi nessuna differenza rispetto al collegamento tramite il vostro IP originale.

Prima di passare altrove, vi ricordiamo che rimane davvero poco tempo prima che il prezzo torni al suo valore originale, e non sappiamo quando ritornerà poi un’offerta del genere, con percentuali di sconto pari al 72%. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona navigazione!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!