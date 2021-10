Notebook da gaming Acer Nitro 5 ad un prezzo bomba! Risparmi 250 euro!

Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri vi avevamo proposto alcune ottime offerte relative al mondo dei notebook offrendovi, ad esempio, lo splendido portatile da gaming Acer Predator Helios 300, scontato da Amazon al prezzo di 1.799,00€, contro i 1.999,00€ del prezzo originale! Ebbene, non abbiamo ancora finito!

Oggi, infatti, apriamo questa giornata segnalandovi che, sempre su Amazon, è disponibile con ben 250 euro di sconto, l’ottimo notebook da gaming Acer Nitro 5, che dagli originali 1.299,00€ è ora ribassato a soli 1.049,00€, risultando così decisamente più accessibile nell’acquisto.

A nostro giudizio stiamo parlando di un affare, specie considerando che se si parla di Acer Nitro 5 si parla di un notebook ben noto nel panorama del gaming, complice il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, e la garanzia di competenza di Acer, da tempo uno dei più affidabili produttori nel mercato dei portatili.

Equipaggiato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz), Acer Nitro 5 si presenta con un design semplice ed identificabile, caratterizzato da una alternanza dei colori nero e rosso, con quest’ultimo che va ad impreziosire anche l’illuminazione della tastiera. Animato da un ottimo processore Intel Core i7-10750H e da una GPU GeForce GTX 1650Ti con4GB di memoria dedicata, oltre che di due slot per SSD M.2 PCIe e 16 GB di RAM DDR4.

Si tratta quindi di un notebook che, anche al netto di qualche anno sulle spalle, vi permetterà comunque di giocare senza troppi problemi anche ai più recenti titoli usciti sul mercato, offrendovi così l’opportunità di equipaggiarvi di un PC da gaming senza spendere troppo, e senza i troppi sbattimenti dovuto alla attuale situazione del mercato hardware dove, come saprete, a causa dei rallentamenti causati dal COVID-19 la situazione è ancora molto ristagnante, ed i prezzi dei componenti sono alle stelle.

Con Acer Nitro 5, invece, non avrete problemi, ed anche i titoli più esosi potranno essere facilmente gestiti dal notebook, ben chiari alcuni compromessi in termini di dettaglio. Al netto di ciò, Acer Nitro 5 è dunque un’ottimo PC, pensato per altro per le lunghissime sessioni di gaming (e dunque consigliatissimo per chi ha ambizioni da professionista degli esport) giacché, ad esempio, include un sistema di raffreddamento CoolBoost, che aumenta del 10% la velocità delle ventole, migliorando del 9% il raffreddamento della CPU/GPU, permettendo persino un controllo in tempo reale della temperatura grazie all’innovativo sistema integrato NitroSense.

Si tratta quindi di un notebook che può serenamente reggere il carico di ore e ore di gaming, senza inciampi, senza andare a fuoco, e senza crearvi alcun particolare grattacapo. Insomma, un notebook per giocare quando, quanto e dove vi pare che, scontato com’è di ben 250 euro, rappresenta certamente un affare per ogni appassionato di gaming!

