Se state cercando un notebook da gaming di ottima qualità e in super sconto, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Acer Nitro 5 AN515 disponibile su Amazon a soli 1.029,00€ invece di 1.499,00€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito PC portatili e accessori in ambito gaming ma abbiamo pensato di proporvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un notebook in grado di assicurarvi prestazioni eccellenti, disponibile a un prezzo ribassato del 31%!

Il prodotto Acer in questione è una vera e propria garanzia! In primis, è dotato di un potente processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H, affiancato da 32 GB di RAM GDDR5 e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Il comparto multimediale, invece, si appoggia alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti con 4 GB di RAM dedicata. Dato che stiamo parlando di portatile così interessante e disponibile a un prezzo davvero ribassato, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che la promozione è attiva!

Oltre a tutte le caratteristiche che abbiamo prontamente citato nell’introduzione, l’Acer Nitro 5 può contare anche su un fantastico display IPS da 15,6″ con una risoluzione nativa in FullHD e una frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz, dunque l’ideale per i gamer più accaniti. Il pannello, vi permetterà di godere di un gameplay fluido con un effetto ghosting minimo, colori intensi e il massimo dei dettagli!

Il notebook Acer, in più, si affida a un ottimo sistema di raffreddamento, ovvero il CoolBoost. Questo permette ai componenti interni di non surriscaldarsi eccessivamente, in quanto la velocità delle ventole aumenta automaticamente del 10%, abbassando la temperatura del processore e della scheda grafica. Anche la connettività è un punto a favore del portatile, grazie all’Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6, infatti, avrete la possibilità di connettervi alla vostra rete sia in modalità Wi-Fi che cablata.

