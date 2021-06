Notebook e periferiche da gaming in super sconto da Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le principali proposte del “Solo per oggi” di Mediaworld, dove spicca il notebook Microsoft Surface Laptop Go da 256 GB, attualmente disponibile al prezzo di 799,00€, è giunto il momento di occuparsi di un’altra iniziativa senza varcare le porte dell’ottimo portale dedicato alla tecnologia.

Infatti, da quest’oggi e fino al prossimo 23 giugno, saranno disponibili tantissimi offerte dedicate al mondo del videogioco, con proposte che coinvolgono tantissimi notebook e periferiche da gaming! Si tratta dunque di una nuova iniziativa molto interessante, che consentirà di dare una svecchiata alla propria postazione oppure crearne una completamente nuova!

Le proposte di Mediaworld nella sua nuova promo “Gaming all’ennesima potenza” sono molte tuttavia, tra le varie offerte, spicca quella relativa all’Acer Predator Triton PH315-53, un notebook da gaming attualmente disponibile al prezzo di 1.699,00€ anziché 1.999,00€, dopo un taglio netto di 300€!

Sottile ed elegante, questo notebook è stato progettato con una scocca realizzata in alluminio, un aspetto non comune in questo segmento di mercato. Il Predator Triton PH315-53 è equipaggiato da un processore Intel Core I7-10750H accompagnato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di spazio d’archiviazione SSD, mentre il lato multimediale è affidato ad una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070 con 8 GB dedicati.

Dotato di un pannello da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), con una frequenza di aggiornamento delle immagini a 144Hz, l’Acer Predator Triton PH315-53 offre un’esperienza di gioco appagante con immagini senza alcun artefatto grafico o rallentamenti vari. Inoltre, grazie ad un sistema di raffreddamento, riesce a garantire lunghe sessioni di gioco, rispetto ai notebook sprovvisti da tale tecnologia.

Insomma, avrete capito che un’offerta del genere è piuttosto allettante e piuttosto difficile da non cogliere, considerando le caratteristiche tecniche di questo dispositivo e il nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, vi consigliamo di consultare la pagina della promo “Gaming all’ennesima potenza” di Mediaworld, cosicché possiate visionare tutte le altre proposte del portale. Infine, vogliamo ricordarvi di seguirci nei prossimi giorni in vista del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!