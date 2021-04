Notebook Galaxy Book Flex con schermo QLED scontato di 330€

Dopo avervi segnalato le nostre consuete offerte del giorno di Amazon, è ora il momento di scoprire anche le proposte di Mediaworld, altro grande store che merita di essere preso in considerazione da coloro che sono sempre alla ricerca di ottime opportunità. Nelle offerte Mediaworld, infatti, troverete sconti che vi permetteranno di risparmiare cifre sostanziose su una vasta serie di categorie merceologiche, ma solo fino alla mezzanotte di oggi.

Stiamo parlando di offerte su articoli anche molto ambiti, come ad esempio il notebook Samsung Galaxy Book Flex che, se la memoria non ci inganna, è al suo esordio nel mondo della scontistica, passando dagli originali 1.699,00€ a 1.369,00€. Diciamo subito che si tratta di un notebook 2 in 1 molto speciale e probabilmente unico nel suo genere, dal momento che implementa uno schermo QLED, ovvero la stessa tecnologia che il produttore coreano riserva alle sue migliori smart tv.

Come potete immaginare, questo fa sì che il display di Samsung Galaxy Book Flex raggiunga un livello di dettaglio e una resa dei colori superiore a qualsiasi altra soluzione attualmente esistente, per non parlare della luminosità massima, che tocca i 600 nits. Sfruttare l’incredibile qualità dello schermo è ancora più interessante grazie alla presenza della S Pen che, oltre a disegnare e condividere i vostri lavori, vi permetterà di comandare il notebook tramite gesti. Ovviamente, i vantaggi offerti da questa funzionalità sono molteplici e l’esempio più lampante è quello di avere la possibilità di riprodurre o mettere in pausa un video senza la necessità di avvicinarsi al PC.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Book Flex non si fermano qui e, tra le altre cose, vale la pena sottolineare la possibilità di ricaricare il vostro smartphone semplicemente appoggiandolo sul touchpad, senza la necessità di cavi o adattatori. Se a questo aggiungiamo l’autonomia fino a 20 ore e un design completamente in alluminio, nonché il peso di soli 1,16kg, capite bene che siamo di fronte ad uno dei migliori notebook 2 in 1 disponibile oggi sul mercato.

Grazie a Mediaworld, quindi, avete finalmente la possibilità di comprare questo concentrato di tecnologia di Samsung ad un prezzo inferiore rispetto a quello originale. Vi ricordiamo però che sulle pagine del portale troverete numerose altre occasioni, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da semplificarvi la ricerca. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

