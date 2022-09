Qualora abbiate bisogno di un notebook da gaming, capace di soddisfare anche esigenze da creator, come ad esempio il montaggio di filmati video o, perché no, lo streaming su piattaforme come Twitch, allora vi farà piacere sapere che Unieuro si sta proponendo oggi con una splendida offerta sul notebook MSI Katana, caratterizzato sia da CPU che GPU di ultima generazione, e venduto ad un prezzo più che vantaggioso.

Il risparmio ammonta infatti a 400€ netti, che si traducono in un prezzo d’acquisto di 1.699€ anziché 2.099€, ottimo se si considerano le specifiche tecniche di questo notebook. Si tratta dunque di un dispositivo indicato per chi necessita di un’elevata potenza di elaborazione, in grado di tenere il passo non solo con gli applicativi più pesanti disponibili oggi, ma anche con quelli futuri.

Come anticipato, la maggior parte della potenza di elaborazione proviene dal processore e dalla scheda video, entrambi di ultimissima generazione. Lato CPU è presente infatti l’Intel Core i7 12700H, un chip composto da 14 core e 24Mb di cache, capace di spingersi fino a 4,7 Ghz se necessario, mentre lato video dispone della potente Nvidia GeForce RTX 3070, quasi la top di gamma della nota architettura Ampere.

Nonostante CPU e GPU la facciano da padrone, altri componenti come RAM e SSD non sono affatto ridimensionati se paragonati ai primi due, visto che abbiamo 16GB di RAM che funzionano a 3200 Mhz e 512GB di spazio di archiviazione di tipo PCI Express 4.0. Se aggiungiamo lo schermo a 144 Hz che, oltre a garantire fluidità in tutte le schermate, riproduce un’ampia gamma colori, è chiaro che si tratta di un portatile con tutti i crismi, con un occhio di riguardo anche al design, quest’ultimo sofisticato e con il tipico spirito che accomuna una soluzione da gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale computer portatile prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

