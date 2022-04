Se siete alla ricerca di un computer portatile da gaming, che offra delle prestazioni eccezionali in ogni campo, senza compromessi, allora non dovreste lasciarvi sfuggire l’offerta a tempo limitato che Amazon propone sul fantastico MSI GP76 Leopard, disponibile solo per la giornata di oggi con un risparmio di ben 500€ sul suo prezzo originale!

Parliamo di un notebook con spiccate attitudini da gioco, equipaggiato con tecnologie all’avanguardia come il processore Intel Core i7 di undicesima generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30, dotato inoltre di un capiente hard disk da 1Tb. Potrete acquistarlo all’incredibile prezzo di 1.999,00€, con uno sconto del 20% rispetto al suo tradizionale listino di 2.499,00€. Si tratta del miglior prezzo di sempre, per una promozione davvero imperdibile!

MSI GP76 Leopard si propone come notebook gaming in grado di offrire ottime prestazioni in ogni campo, grazie a un’architettura pensata per funzionare al meglio con tutte le più recenti tecnologie in ambito grafico e il supporto garantito a Windows 11. Il suo velocissimo processore Intel Core i7-11800H è equipaggiato con 8 core in grado di raggiungere frequenze fino a 4.60Ghz, ed è in grado di operare in modo efficiente anche gestendo più programmi in contemporanea, potendo sfruttare a pieno la dotazione di 16Gb di RAM, utilissima anche in ambito di montaggio video.

Al centro dell’esperienza troviamo una performante scheda NVIDIA GeForce RTX 3070, che dispone di una memoria dedicata di 8Gb di RAM GDDR6, grazie alla quale è possibile sfruttare al massimo i videogiochi più recenti con effetti come il Ray Tracing e le funzionalità di rielaborazione dell’immagine basate sull’intelligenza artificiale, come il DLSS. Tanta potenza per il gioco, ma anche un grande aiuto per coloro che utilizzano il PC per modellare in 3D, che potranno godere di prestazioni eccezionali nel rendering.

MSI GP76 Leopard è dotato di un brillante schermo IPS con risoluzione Full HD in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento video di 240Hz, offrendo una rapidissima risposta nei comandi e una sensazione di gioco sempre velocissima e fluida, elementi indispensabili nei giochi frenetici e competitivi. Questo fantastico notebook è inoltre costruito su un solido chassis in metallo, con un design delle cerniere rivisto per garantire robustezza e longevità dei meccanismi, ed è pensato con un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le temperature basse anche nei momenti di maggiore impegno.

In conclusione, MSI GP76 Leopard è un prodotto davvero irrinunciabile per il gamer che predilige i computer portatili, che potrà godere di prestazioni eccezionali in ogni situazione, ma offre tanto anche ai professionisti del settore video e grafico. Se pensiamo poi che con la promozione di oggi può essere vostro al prezzo migliore di sempre, è chiaro che stiamo parlando di un affare davvero da non lasciarsi sfuggire!

