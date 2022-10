Se cercate un notebook con prestazioni da desktop a un prezzo più vantaggioso rispetto all’originale, potrebbe interessarvi l’offerta che Amazon sta dedicando al potentissimo MSI Stealth GS66 a pochi giorni dal Prime Day autunnale. Oltre a permettervi di risparmiare 600€, il portale viene incontro a chi non si è ancora iscritto a Prime, consentendo a chiunque di acquistare questo portatile a questo prezzo prima che lo sconto venga riservato solo agli abbonati al noto servizio.

Non è comunque detto che troverete questo MSI Stealth GS66 in sconto durante il Prime Day, pertanto se siete alla ricerca di un notebook gaming ad altissime prestazioni non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione, anche se va detto che non è per tutti. Servono infatti 3.299€ per acquistare questo modello, nonostante uno sconto di 600€ netti, mai così alto se si considera questa variante top di gamma.

Come immaginerete, si tratta di un notebook in grado di soddisfare le vostre aspettative, con prestazioni tipiche di un PC Desktop di fascia alta ma con un occhio di riguardo alla portabilità rendendo, di fatto, questo MSI tra i portatili più potenti in assoluto. L’hardware di cui è dotato è così potente da essere forse persino eccessivo per i titoli attuali, visto che il processore non si limita ad essere un Core i7 della 12° generazione, bensì un Core i9 12900H che, con i suoi tantissimi core fisici e con la sua grande cache di memoria, soddisferà anche le esigenze produttive delle grandi aziende e creator.

Considerato il prezzo, lato scheda video non poteva che esserci la Nvidia RTX 3080, necessaria per giocare in QHD a 240 Hz, che è la risoluzione e la frequenza di aggiornamento del pannello da 15 pollici di questo modello. Per quanto riguarda la RAM, non dovrete preoccuparvi di aggiungerne altra in futuro, dato che ci sono ben 32GB, rigorosamente di tipo DDR5, in modo da sfruttare appieno l’ultima architettura Intel. Una menzione va fatta anche allo spazio di archiviazione, visto che sotto la scocca è presente un SSD M.2 PCIe 4.0 da 2TB, che si va ad inserire tra i motivi che giustificano il prezzo di questo dispositivo.

Se si analizza ogni aspetto di MSI Stealth GS66 (lo abbiamo fatto nella nostra recensione completa che vi consigliamo di leggere), si scopre poi che questo portatile vanta l’esclusiva tecnologia Cooler Boost di MSI, rivista e migliorata per garantire un flusso d’aria che sappia stare al passo con le esigenze di raffreddamento dei componenti interni, assicurando così prestazioni elevate anche dopo una lunga sessione di gioco o carichi di lavoro pesanti. Insomma, un notebook senza compromessi, il cui unico punto negativo è quello di non essere molto abbordabile, ma siamo sicuri che lo sconto di 600€ spingerà alcuni di voi a prenderlo in considerazione.

Non è comunque detto che troverete questo MSI Stealth GS66 in sconto durante il Prime Day, pertanto se siete alla ricerca di un notebook gaming ad altissime prestazioni non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione, anche se va detto che non è per tutti.

