Notebook gaming MSI GF65 Thin 10UE: nuovissimo ed extra scontato su Amazon!

Siete alla ricerca di un ottimo notebook da gaming ma vorreste tenere bassa la spesa? Allora fermatevi, perché questa è la notizia che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono appena partite le offerte dedicate ai prodotti MSI, con sconti davvero ottimi su diversi degli articoli proposti dal popolare brand e, tra questi, c’è anche un newscomer dalle ottime prestazioni e dal recente arrivo sul mercato!

Stiamo parlando dell’ottimo notebook da gaming MSI GF65 Thin 10UE, un prodotto arrivato sul mercato da meno di un anno, e subito distintosi per le sue buone caratteristiche tecniche tanto che, specie pensando a quello che è lo shortage globale che affligge il mercato delle schede video, lo ha reso subito un prodotto con pochissimi rivali!

Proponendosi con una scocca in metallo nera ben rifinita e dall’aspetto sobrio (specie pensando alla media estetica di questo tipo di prodotti!), l’MSI GF65 Thin 10UE è un notebook con CPU Intel Core i7-10750H, dotata di 6 core/12 thread, a cui si abbina una splendida e performante RTX 3060, in grado di offrire tutte le prestazioni necessarie per giocare in Full HD senza troppe difficoltà a qualunque titolo approdato di recente sul mercato. Il prezzo? Parleremmo di ben 1.599,00€ che, tuttavia, sono stati ribassati da Amazon a soli 1.199,00€, con un risparmio netto di ben 400€ per quello che, senza dubbio, è uno dei migliori affari di questa giornata!

Si tratta, dunque, di un notebook pensato proprio per il gaming, tale da riuscire a gestire senza troppi problemi anche i titoli più pesanti, ben chiaro che in certi casi occorrerà scendere a qualche compromesso grafico. In ogni caso, si parla di un prodotto davvero ottimo, specie per l’accoppiata indovinata tra RTX 3060 e l’ottimo schermo Full HD 144Hz di cui è dotato questo notebook, capace di garantire un’ottima esperienza di gioco, anche con titoli dal framerate molto elevato.

Insomma, una scelta niente male per chiunque sia alla ricerca di una nuova macchina da gaming e sta vivendo, ormai da un anno, il dramma della scarsezza di schede video e console da gaming. Venduto com’è con ben 400 euro di sconto, l’MSI GF65 Thin 10UE è, a nostro giudizio, un affare imperdibile anche se esso non è comunque l’unica offerta MSI disponibile ed anzi, come detto in apertura, sono diversi i prodotti del brand che potrete acquistare a prezzo scontato! Ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà per la giornata di oggi.

