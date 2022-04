Se siete alla ricerca di un notebook da gaming, magari di un modello noto e apprezzato, sarete felici di sapere che Amazon ha delle fantastiche offerte attive. Le occasioni di primavera, quindi, si stanno rivelando super vantaggiose per gli amanti dello shopping online, con risparmi elevatissimi, come dimostrano quelli fino a 500€ di questa iniziativa.

Ancora una volta sono brand come Acer e MSI ad essere coinvolti, ma in misura molto superiore rispetto a una classica promozione, motivo per cui avrete maggiori possibilità di trovare e acquistare il notebook da gaming su misura per voi. Le proposte partono da meno di 1.000 euro, soglia sotto la quale è difficile trovare un portatile capace di gestire il gaming, e arrivano a oltre 4.000 euro per le soluzioni all’avanguardia, con processori Intel di 12° generazione, RAM DDR5, ecc.

Insomma, che vogliate giocare in Full HD o in una risoluzione superiore collegando, ad esempio, un monitor esterno, troverete senza dubbio il notebook adatto a voi. Il risparmio maggiore lo si otterrà acquistando il MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, acquistabile ancora per pochi giorni a 1.999,00€ anziché 2.499,00€. È chiaro che si tratta di un notebook ad alte prestazioni, come lo sono un po’ tutti i modelli da gaming, ma questo integra il processore Intel Core i7-11800H e la scheda video Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, componenti che lo rendono molto più potente rispetto alla media.

Lo stesso vale per il display, che non è il classico pannello a 144Hz, bensì un IPS da 240Hz, il che vuol dire che non perderete mai un colpo e potrete contare su una fluidità che forse va addirittura oltre a quella percepita dall’occhio umano, a dimostrazione di quali siano le capacità di questo modello. Il display, inoltre, è un 17 pollici, un altro fattore che andrà a impattare positivamente sull’esperienza di gioco, visto che giocare su un 17 pollici è più coinvolgente rispetto a un 15 pollici, anche a parità di hardware.

La tastiera RGB di MSI GP76 Leopard 11UG-081IT potrete personalizzarla secondo le proprie esigenze, così come l’effetto animato dell’illuminazione, settabile affinché vada a sincronizzarsi con le attività di gioco o a ritmo di musica. La costruzione premium dello chassis in metallo, infine, rende questo notebook uno dei più robusti della categoria. Il notebook da gaming perfetto forse non esiste, ma il MSI GP76 Leopard 11UG-081IT è sicuramente tra quelli che si avvicinano di più.

Ricapitolando, quella di Amazon è una promozione più che conveniente per chi vuole acquistare un nuovo notebook potente, ed ecco perché suggeriamo di fiondarvi sulla pagina dell’iniziativa per effettuare subito il vostro acquisto!

Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!