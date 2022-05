Se state pensando di acquistare un computer portatile che possa essere utilizzato sia nel lavoro che nel tempo libero, senza però spendere una fortuna, allora l’offerta che propone oggi Amazon fa proprio al caso vostro, perché vi permetterà di acquistare un bellissimo Honor Magicbook X15 con un risparmio di ben 150€ sul suo prezzo di listino!

Parliamo di un notebook da 15,6″ che mette in primo piano praticità d’uso ed eleganza, racchiudendo in soli 1.56Kg un performante processore Intel e una memoria di archiviazione SSD da 256Gb. Grazie a questa offerta limitata, potrete acquistarlo a soli 499,00€, con uno sconto del 23% rispetto al listino di 649,99€.

L’Honor Magicbook X15 equipaggia un processore Intel Core i3 di decima generazione, che offre prestazioni ottimali in ogni situazione e insieme alla veloce memoria RAM DDR4 da 8Gb consente l’utilizzo in contemporanea di tutte le applicazioni di cui avete bisogno, le quali possono essere installate sul disco interno SSD da 256gb. È inoltre possibile associare al notebook uno smartphone Honor, utilizzando la collaborazione multi-schermo per trasferire dati e informazioni tra i dispositivi, visualizzando in tempo reale lo schermo del telefono direttamente sul PC.

Questo computer portatile è caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte, presentando uno schermo Full View da 15,6″ in una scocca di alluminio dello spessore di soli 16,9 mm, con un peso complessivo di 1.56 Kg. Il suo brillante display Full HD è dotato di certificazione TÜV per bassa emissione di luce blu e assenza di sfarfallio, rendendo la visione sempre confortevole sia nel lavoro che nei momenti di intrattenimento.

Honor Magicbook X15 dispone di una performante batteria da 42Wh che con una ricarica completa consente di riprodurre video Full HD per 13.2 ore, con la possibilità di utilizzare il caricabatterie da 65W per effettuare una ricarica rapida che porta la batteria dall’1 al 70% in circa un’ora. Questo garantisce un’ottima autonomia complessiva, che consente di arrivare comodamente a fine giornata anche quando ci si trova in viaggio o in trasferta.

In conclusione il notebook Honor Magicbook X15 è un prodotto in grado di offrire un compromesso vincente tra prestazioni ed estetica, in un formato leggero e sottile che lo rende estremamente comodo per chi vive in movimento, lavoro compreso. Grazie alla promozione di oggi, potrete acquistarlo a un prezzo estremamente competitivo, tra i migliori di sempre!

