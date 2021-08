Notebook HP con Core i7 di 11° generazione a meno di 700€ su eBay

Agosto è ormai agli sgoccioli e alcuni portali stanno già guardando oltre, attivando una serie di ottime offerte valide per la prima settimana di settembre. In quest’ultimo giorno di agosto, però, le classiche tornate di offerte continuano su eBay, dove non mancano mai le occasioni per fare ottimi acquisti, a prescindere dal tipo di sconto che state cercando. Vi ricordiamo, infatti, che eBay vanta un catalogo di prodotti pressoché infinito, tra cui spiccano offerte anche su televisori, notebook e qualsiasi prodotto tech di ultima generazione.

Tra le tante occasioni, abbiamo deciso di segnalarvi il notebook HP 15S, nella sua variante con codice FQ2002NL, ovvero quella caratterizzata da un processore Intel Core i7 di undecima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Grazie a questa offerta, potrete portarvi a casa quello che è un ottimo portatile a 669,90€ anziché 799,99€, con un risparmio di 130,00€ che non è affatto male, soprattutto se consideriamo il valore della CPU.

Come saprete, infatti, in questa fascia di prezzo si trovano spesso soluzioni con CPU Intel Core i5, il che rende questo computer un ottimo modello per chi necessita di grandi prestazioni senza superare certe soglie di prezzo, oltre che ad un portatile che potrete usare per lo studio. A tal proposito, la proposta HP non supera di molto i 2 chilogrammi di peso, pur avendo uno schermo da 15 pollici e materiali resistenti, perfetto quindi per la portabilità.

Ovviamente, lo schermo vanta la risoluzione 1920 x 1080 pixel e vale la pena sottolineare che la scheda grafica integrata è la recente Intel Iris Xe che, a differenza delle soluzioni integrate della passata generazione di Intel, assicura prestazioni decisamente superiori, al punto che potrete persino giocare, a patto però di accettare qualche compromesso in termini di risoluzione e dettagli. Essendo uno degli ultimi computer presentati, non mancano connettività come le porte USB-C 3.1 e il supporto agli ultimi standard wi-fi, permettendovi così di beneficiare di alte velocità di trasferimento e sfruttare al massimo la vostra connessione internet. In un portatile come l’HP 15S non poteva di certo deludere l’autonomia, la quale vi garantirà una copertura fino a circa 10 ore.

Anche per quest'ultimo giorno del mese, dunque, le offerte imperdibili di eBay svolgono un ruolo importante per gli amanti degli acquisti online e noi consigliamo caldamente di dare un'occhiata alla pagina dedicata per non perdervi tutte le altre occasioni, occasioni che non mancheranno anche su altri portali come Amazon dove, ricordiamo, è ancora in corso la fantastica Amazon Gaming Week.

