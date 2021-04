Notebook Lenovo Legion 7 con RTX 2080 Super Max-Q con 1000€ di sconto su Amazon!

Se pensavate che gli sconti Amazon si sarebbero spenti dopo le offerte di primavera, vi sbagliavate. Il colosso dell’e-commerce, infatti, non sembra voler rallentare la presa e per la giornata odierna propone il notebook da gaming Lenovo Legion 7 con ben 1.000€ di sconto! Lo diciamo subito, si tratta di un modello non per tutti, nonostante l’enorme sconto, visto che per portarselo a casa servono 2.499,00€.

Come è facile immaginare, parliamo di un notebook da gaming senza compromessi, progettato per offrire le migliori prestazioni ottenibili con la tecnologia attuale. A prescindere che lo usiate per giocare o per editare foto e video, il Lenovo Legion 7 saprà stupirvi, grazie alla potenza proveniente da componenti come il processore Intel Core i7-10875H, 32GB di RAM, SSD da 2TB e Nvidia RTX 2080 Super Max-Q da 8GB.

Come se ciò non bastasse, un notebook da gaming così elegante non era mai stato creato prima d’ora, nonostante la linea Legion di Lenovo si è sempre distinta con design accattivanti e dettagli capaci di far fuoriuscire la vostra passione per i videogiochi. Ovviamente, questo modello vi permetterà di giocare ai vostri titoli preferiti senza scendere a compromessi grafici, né per quanto concerne la risoluzione né per quanto riguarda i dettagli più complessi, come l’anti-asialing o le texture.

Il display è un 15 pollici con tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento a 144hz, specifiche ideali per ottenere fluidità e colori naturali. Inoltre, lo schermo di Lenovo Legion 7 vanta una luminosità di ben 500nits, paragonabile a quella di un ottimo smartphone. Questo vuol dire che potrete usarlo anche sotto la luce diretta del sole, una caratteristica difficile da trovare in soluzioni da gaming, dal momento che quest’ultime vengono usate quasi esclusivamente in spazi chiusi con poca luminosità, complice anche il peso che si porta dietro un prodotto di questa categoria.

A tal proposito, il Lenovo Legion 7 gode di un peso inferiore rispetto alla media, permettendovi di spostarlo da un posto all’altro con facilità e, perché no, anche di portarlo con voi durante i viaggi. Essendo dotato di componenti potenti che tendono a scaldare, l’azienda non poteva far altro che implementare un sistema di raffreddamento capace di tenere a bada le temperature interne. Per riuscirci, l’azienda ha preso il meglio della tecnologia Legion Coldfront e l’ha portata ad un nuovo livello, implementando un sistema termico con ventole di alta qualità in grado di mantenere le temperature entro una certa soglia anche dopo lunghi carichi di lavoro.

Insomma, abbiamo di fronte il meglio del meglio in campo tecnologico, nonché la soluzione definitiva per i videogiocatori e per tutti coloro che hanno la necessità di una macchina dalle prestazioni incredibili. Se avete la possibilità, il nostro consiglio è quello di non lasciarvi sfuggire questa offerta. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!