Notebook Lenovo scontati fino al 25% per il Back To School

Anche se il rientro sui banchi di scuola ed in ufficio è iniziato già da qualche giorno, sullo store di Lenovo continuano le allettanti promozioni per il Back To School, con sconti su numerosi notebook fino al 25% in meno al loro presso originale. Per aderire a questa ottima offerta non bisogna far altro che inserire il codice promozionale BACKTOSCHOOL, oppure THINKV solo per i modelli della linea Thinkpad, nell’apposita sezione del carrello ed il gioco è fatto!

In mezzo a tutti questi computer portatili in offerta, risalta di gran lunga la presenza del ThinkPad T490S da 14″, che con subisce un taglio di prezzo di oltre 370€, arrivando a costare 1.495,20€! Questo computer portatile è il connubio di portabilità e prestazioni eccezionali, oltre alla nuova tipologia di cornice che permette una visibilità maggiorata e risulta anche estremamente elegante da vedere.

Al suo interno monta un processore Intel Core i7-8565U, con Windows 10 Pro 64 e dispone di ben 16.0GB di RAM e 512GB SSD di disco fisso che garantiscono prestazioni di alto livello. La presenza di microfoni integrati a lunga distanza, rispondono a qualsiasi esigenza come il cercare i file o visualizzare e pianificare gli eventi dell’agenda. La batteria garantisce oltre 20 ore di autonomia, e grazie alla tecnologia di RapidCharge in appena 60 minuti è possibile arrivare all’80% di carica.

Grazie al ThinkPad T490S metterete al sicuro i vostri dati personali, perché oltre alla presenza del Privacy Guard che riduce il campo visivo dello schermo, per tenere lontano le informazioni da occhi indiscreti, è presente anche un otturatore ThinkShutter da posizionare sulla telecamera quando non è più utilizzata. Infine è possibile inserire anche il lettore di impronte digitali touch Security Chip per l’accesso biometrico al pc, ma è una feature extra da aggiungere

I notebook inclusi in questa offerta di Lenovo sono molti, per questo il nostro consiglio, come sempre, è quello di visitare la pagina relativa alla promozione sullo store, così da trovare subito il computer più in linea con le vostre necessità!

N.B. I codici sconto BACKTOSCHOOL oppure THINKV devono essere inseriti nell’apposita sezione del carrello. Accertati che siano stati accettati prima di procedere con l’acquisto.

