Notebook Lenovo Thinkpad scontato di €450 su Monclick per lo speciale notebook

Dopo avervi proposto le promozioni sui monitor di Monclick, oggi vi segnaliamo l’avvio dell’iniziativa speciale notebook, con cui il portale vi offrirà l’opportunità di acquistare diversi modelli con sconti fino al 30%, potendo scegliere da una rosa di prodotti provenienti da brand di primissimo piano come Lenovo, Dell, Apple e HP; una soluzione senz’altro comoda per chiunque non voglia aspettare il prossimo Amazon Prime Day, avendo necessità immediata di un nuovo notebook.

Una delle offerte più allettanti è sicuramente quella che riguarda il notebook Lenovo Thinkpad T490S, generalmente venduto a €1.963,00, ed oggi in sconto a soli €1505,00. Con 20 ore di autonomia e la tecnologia Rapid Charge che assicura di portare la batteria all’80% in una sola ora, questo portatile è ottimo per chiunque lavora spostandosi frequentemente o è sempre lontano da una presa elettrica. Equipaggiato con un processore Intel i7-8565U e 16GB di RAM, il Thinkpad T490S è un’ottimo supporto per moltissime attività di smart working e garantisce ottime performance su tutti i programmi di uso quotidiano.

Ma gli aspetti positivi non si fermano qui: il Thinkpad T490S offre inoltre un ottimo schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) retroilluminato a LED per un’ottima resa visiva, grazie anche ai 400 nits di illuminazione che lo rendono funzionale anche nei luoghi più illuminati. Saprà farvi godere a pieno le vostre piattaforme streaming preferite, come Netflix e Amazon Prime Video.

Ma quest’ottimo portatile non è l’unico in offerta su Monclick, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra proposta di articoli in sconto, ma anche e soprattutto la pagina dedicata all’iniziativa, in cui troverete certamente l’articolo che meglio si adatta alle vostre necessità. Qualora poi queste offerte non fossero abbastanza, potete trovarne molte altre nei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

