Notebook MSI Stealth con RTX 3060 Max-Q ad un prezzo da non perdere su Amazon!

Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri, vi avevamo proposto la splendida offerta Amazon relativa all’ottimo notebook 2-in-1 MSI Summit E13 Flip Evo, un prodotto davvero versatile, scontato per l’occasione a soli 1.599,99€ e, per altro, ancora disponibile a prezzo decurtato. Ebbene, vi comunichiamo che anche per la giornata di oggi Amazon ha in serbo per voi un ottimo affare relativo ad un notebook del marchio MSI e venduto, ovviamente, ad un prezzo scontatissimo ed irrinunciabile!

Stiamo parlando del meraviglioso e leggerissimo MSI Stealth 15M, un notebook pensato per il gaming, pur senza rinunciare ad una certa eleganza e sobrietà tanto che, almeno a nostro giudizio, è forse uno dei dispositivi di questa categoria più belli e piacevoli da vedere, specie se si considera quello che è un settore sempre incline ad una certa pacchianeria nei design.

Sottile e dal peso irrisorio di appena 1,7 kg, MSI Stealth 15M è un notebook moderno e dl profilo sottile, realizzato con uno chassis completamente in alluminio, che lo rende resistente e duraturo, e dunque ideale anche per chi, non volendo limitarsi al gaming, ha la necessità di portare il portatile sempre con sé.

Azzeccato nel design, è però nella sua componentistica interna che MSI Stealth 15M dà il meglio di sé, potendo contare, anzitutto, su di un recente processore Intel Core i7 di decima generazione, più che in grado di affrontare qualsiasi sfida computazionale, sia essa professionale o ludica. A ciò, inoltre, si aggiunge una validissima e potente GPU Nvidia RTX 3060 Max-Q con 6 GB di RAM GDDR6 dedicata, che garantisce prestazioni elevate con la stragrande maggioranza dei videogame moderni, anche con impostazioni ai massimi livelli ed utilizzo della tecnologia ray-tracing attivata!

A ciò si unisce anche una graditissima novità nel mondo dei notebook MSI, ovvero la presenza di una porta Thunderbolt 4, in grado di supportare una larghezza di banda fino a 40Gbps con funzionalità daisy-chain e dispositivi USB 4.0.! Si tratta di un’introduzione che, ancor di più, avalla la volontà di MSI di creare un notebook pensato per il lavoro (ed il gaming, ovviamente) in mobilità, così che MSI Stealth 15M possa rivelarsi una scelta più che vantaggiosa per chiunque, e non solo per gli appassionati di gaming.

Originariamente venduto a ben 1.899,00€, MSI Stealth 15M è oggi in sconto di ben 200 euro, venendo proposto da Amazon ad un più abbordabile costo di 1.699,00€. Certo, una cifra ancora esosa per molti, ma val la pena sottolineare che parliamo di un computer di fascia alta, venduto a prezzo scontato in un momento storico in cui, a causa del COVID-19, la produzione di molte componenti di alto livello è ristagnante, da cui la prolungata scarsezza di componenti, come CPU e GPU, che stiamo ormai vivendo da un anno.

In tal senso, MSI Stealth 15M diventa una scelta davvero vincente per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo da gaming potente ed anche bello da vedere, che rappresenta di certo uno dei migliori affari di questa giornata, benché non il solo, visto il ricco compendio di offerte Amazon che, a questo punto, vi invitiamo a consultare tramite l’apposita pagina dedicata. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

