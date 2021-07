Notebook, PC e periferiche da gaming in forte sconto su Mediaworld

Se le recenti offerte di Mediaworld riservate ai prodotti Apple non hanno saputo saziare la vostra voglia di sconti, vi segnaliamo che sulle pagine del portale è in atto un’altra promozione che interesserà coloro che vogliono munirsi di soluzioni in grado di far girare gli ultimi videogiochi non solo alla massima risoluzione, ma anche ad un elevato framerate. Non a caso, l’iniziativa prende il nome di “FPS al massimo” e comprende notebook, PC Desktop e periferiche come monitor e mouse, le quali sarà possibile acquistarle a prezzi scontatissimi, ma solo fino al 1 agosto.

Non vi è, dunque, molto tempo per decidere cosa comprare, ed ecco perché vi diciamo subito che una delle migliori offerte riguarda il notebook da gaming HP Omen 15, nella sua variante con denominazione EK0013NL, ovvero quella con processore Core i7-10750H, 16GB di RAM e GeForce RTX 2060. Normalmente, questo notebook viene venduto a 1.699,00€ ma, grazie alla promozione di Mediaworld, potrete risparmiare ben 300€ e pagarlo 1.399,00€, una cifra più che ragionevole per una soluzione da gaming di questo livello.

Ovviamente, un notebook da gaming come HP Omen 15 lo si potrà usare anche per lavorare, dato che la potenza per eseguire qualsiasi tipo di operazione non gli manca. Inoltre, nonostante sia un modello orientato al gaming, la scocca è molto sottile e questo vi permetterà di spostarlo con facilità. Il display è un 15 pollici con frequenza di aggiornamento a 144hz, perfetta per i videogiocatori che cercano la massima fluidità, la quale potrete raggiungerla nella stragrande maggioranza dei titoli grazie alla potente scheda video Nvidia RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata.

Come saprete, su un notebook con tali componenti è consigliato avere un sistema di gestione della potenza, al fine di ottimizzarne l’uso in base alle operazioni che si sta eseguendo. A tal proposito, HP Omen 15 si affida all’OMEN Gaming Hub, un software che vi permetterà di personalizzare e ottimizzare ogni elemento del PC, dal controllo delle prestazioni alla tastiera RGB. Infine, questo specifico modello è ricco di una serie di porte con le quali potrete sfruttare le altissime velocità di trasferimento garantite dagli ingressi di ultima generazione, come la Thunderbolt e la USB SuperSpeed Type-C.

Quelle proposte in offerte da Mediaworld, dunque, sono soluzioni da gaming all’avanguardia, perfette per essere sfruttate appieno in vista delle vacanze. Per scoprire tutti gli sconti, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina ufficiale e, una volta fatto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

