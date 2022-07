Dopo avervi segnalato lo sconto di 600€ sul Huawei MateBook X Pro, vi proponiamo ora un’altra offerta su un computer portatile molto interessante. In questo caso si tratta però di un dispositivo indicato per gli studenti ma che, grazie all’ottimo processore, consente di essere utilizzato anche per eseguire operazioni dove è richiesta una potenza di calcolo più elevata.

Parliamo di HP 255 G8 nella sua versione più recente e potente dotata di AMD Ryzen 7 5700U, un processore che non abbiamo mai visto finora in un notebook da soli 419,00€. Ciò è stato possibile grazie all’incredibile offerta di eBay, che diventa ancora più vantaggiosa qualora acquistiate due HP 255 G8, con il prezzo che scenderà persino sotto la soglia dei 400€. Se consideriamo che il prezzo originale della versione meno performante, con Ryzen 7 5500U e parità di memoria, costa oltre 700€, è probabile che siamo di fronte a uno sconto vicino al 50%.

La caratteristica che spicca più di tutte, nonché quella che rende questa offerta imperdibile è, come detto, la presenza del processore AMD Ryzen 7 5700U, le cui prestazioni rivaleggiano con la controparte Intel Core i7 e superano spesso quelle di quest’ultimo qualora si tengano in considerazione le prestazioni multi-thread, ossia quelle più rilevanti per il tipico uso che si fa oggi con un notebook.

La presenza di AMD Ryzen 7 5700U che, ricordiamo, è prodotto con il processo produttivo a 7 nm, fa sì che questo notebook sia anche molto efficiente, funzionando a meno di 2 Ghz quando si eseguono operazioni leggere, come la lettura o scrittura di un documento o il navigare sul web, portando la frequenza di clock a oltre 4 Ghz solo in caso di reale bisogno, come potrebbe essere ad esempio l’apertura di un programma pesante o il controllo integrità di una cartella.

HP 255 G8 è poi un notebook sottile e leggero e questo rende la proposta di eBay ancora più vantaggiosa, nonché ideale per chi lavora in movimento. Insomma, che vogliate usarlo per lavorare o guardare contenuti in streaming, questo dispositivo saprà stupirvi, soprattutto se rapportate le prestazioni al prezzo, che rimarrà tale forse ancora per poco.

Se siete interessati ad acquistare questo notebook, suggeriamo di farlo in fretta perché le scorte potrebbero finire prima che il prezzo torni a quello precedente, cosa molto probabile visto il prezzo vantaggioso. Consigliamo quindi di passare sulla pagina eBay dedicata, in modo da scoprire eventualmente anche altri dettagli in merito a questo dispositivo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

