Se volete acquistare un notebook Asus a un prezzo d’occasione, allora non dovreste attendere che passi questa settimana di giugno, poiché su Amazon è in corso una nuova Asus Week, le cui offerte termineranno domenica 12 giugno. La promozione coinvolge notebook e Chromebook di diverse fasce di prezzo, quindi troverete ottime occasioni a prescindere da quale sia il vostro budget.

Le proposte più abbordabili interessano, ancora una volta, i Chromebook, con alcuni modelli che vengono proposti a prezzi più bassi di sempre. Lo stesso vale anche per i notebook Windows, fino ad arrivare ad alcune soluzioni da gaming, mai così convenienti. In particolare segnaliamo l’Asus ROG Strix G15, che passa da 1.449,00€ a 1.099,00€, merito di uno sconto del 24%.

Parliamo chiaramente di un notebook da gaming, nonché del meglio che si può ottenere spendendo una cifra simile. La versione di Asus ROG Strix G15 in oggetto è quella con processore AMD Ryzen 7 4800H, affiancato da 16GB di RAM e da una buona Nvidia RTX 3050 Ti. Nonostante quest’ultima sia presente su tanti computer portatili simili, vale la pena sottolineare che si tratta del modello “Ti”, che vanta prestazioni superiori rispetto a quello standard, raggiugendo quasi i risultati della RTX 3060.

Questa versione di Asus ROG Strix G15, dunque, è ottima per giocare in Full HD, che è la risoluzione nativa del pannello da 15 pollici, il quale gode anche di un trattamento antiriflesso. Quest’ultimo elimina i tipici aloni luminosi dallo schermo che si verificano in determinate condizioni, contribuendo così a ridurre l’affaticamento visivo durante le vostre sessioni di gioco o di lavoro. Il panello vanta poi un refresh rate a 144 Hz che, unito a bordi ultra sottili, offrirà un’esperienza di gioco di alto livello, soddisfacendo anche chi è solito competere nel settore eSport.

Con il Wi-Fi 6 integrato, inoltre, potrete giocare online ad alti livelli anche se non avete la possibilità di usare il cavo Ethernet, ottenendo così un’ottima esperienza anche in mobilità. Insomma, un portatile pensato per darvi modo di competere online nella maniera più ottimale possibile, senza spendere diverse migliaia di euro.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, così che possiate scegliere ed acquistare il prodotto che più si confà alle vostre esigenze.

