Notebook ThinkPad scontati fino al 30% nella High Tech Summer di Lenovo

Oltre a portali come Mediaworld ed eBay, anche diversi store ufficiali stanno cercando di farsi spazio all’interno di quello che è un periodo in cui le attenzioni del pubblico tendono a girare verso il Prime Day, piazzando promozioni che, a nostro parere, riescono a competere con quanto vedremo tra qualche giorno sulle pagine del colosso dell’e-commerce. Uno degli store ufficiali a dimostrarlo è stato HP Store, a cui ora si aggiunge anche quello di Lenovo, sul quale sarà possibile risparmiare fino al 30% sui notebook della serie ThinkPad grazie al codice sconto LVMAY14, valido fino al 30 giugno.

Codice sconto che potrete utilizzare anche sulle soluzioni Lenovo che già godono di una buona decurtazione di prezzo e fare in modo che, in alcuni casi, la percentuale di sconto raggiunga la soglia massima del 30% che, all’atto pratico, vuol dire risparmiare diverse centinaia di euro su quelli che sono alcuni dei migliori notebook per lavorare, resistenti e con design innovativi.

Uno dei tanti che potrete prendere in considerazione è il Lenovo ThinkPad X1 Extreme di terza generazione, il cui coupon gli farà tagliare il prezzo di ben 358,26€, abbassando il costo d’acquisto dagli originali 2.559,00€ a 2.200,74€. Ovvio, sono cifre non per tutti, ma parliamo di concentrati di tecnologia realizzati secondo i più alti standard del noto produttore di personal computer, con schermi touchscreen 4K con Dolby Vision, altoparlanti potenti e dal suono chiaro e strutture in fibra di carbonio, nonché componenti hardware all’avanguardia, capaci di aprire ed eseguire le operazioni più complesse in tempi brevi.

Dal momento che il codice sconto vi permetterà di aumentare la già ottima scontistica dello store, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le occasioni e, come al solito, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

N.B: inserire il codice sconto LVMAY14 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!