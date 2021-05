NOW: film e serie TV a soli 3€ per tutto il mese di maggio!

Siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da vedere? Avete voglia di binge watching ma proprio non riuscite a trovare la serie giusta? Allora questa notizia potrà certamente fare la vostra gioia! Vi segnaliamo infatti che per il mese di maggio è disponibile una nuova promozione relativa al servizio in streaming di NOW (prima noto come NOW Tv), grazie al quale, fino al 31 maggio 2021, potrete sottoscrivere un abbonamento della durata di un mese al prezzo imperdibile di soli 3€, invece dei canonici 14,99€!

Ma non è tutto, perché per il prezzo irrisorio di 3 euro non solo otterrete l’accesso a tantissime serie TV incluse nel pacchetto intrattenimento, ma anche tutti i vantaggi del pacchetto cinema, con film in prima visione assoluta aggiornati ogni lunedì!

Nato da una costola del sontuoso pacchetto Sky, NOW è il servizio in streaming del colosso della TV via cavo e, in quanto tale, vi offrirà un catalogo davvero senza paragoni, con prodotti in esclusiva in arrivo ogni mese, e con il vantaggio di poter usufruire anche di alcuni dei canali comunemente presenti nei pacchetti Sky con visione in diretta, il tutto ad un costo più accessibile, e con una formula che vi permetterà di creare l’abbonamento che meglio si confà ai vostri gusti ed alle vostre esigenze. NOW, infatti, si propone con la possibilità di sottoscrivere solo uno o più dei pacchetti disponibili, ovvero: Cinema, Entertainment (che comprende le serie TV), Sport e Kids e di poter poi annullare l’abbonamento quando si vuole, anche solo dopo aver usufruito del primo mese a prezzo scontato!

Si tratta, insomma, di un’occasione davvero ottima per godere ad un prezzo bassissimo di tutte le prime visioni e le anteprime Sky su film e serie TV, oltre che l’accesso a prodotti attesissimi come Domina, nuova serie originale Sky con protagonista Kasia Smutniak e incentrata sulla vita di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore romano Augusto.

In arrivo il prossimo 14 maggio, Domina è ovviamente solo una delle proposte di Now, e potrete goderne in streaming HD senza vincoli, e senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, cosa che invece è richiesta dalla restante offerta digitale di Sky.

Insomma, con NOW, potrete godere del grande cinema e delle grandi serie TV a soli 3 euro per il primo mese, ben chiaro che tale promozione è riservata ai soli nuovi clienti del servizio. Infine va sottolineato che, come per ogni altro servizio in streaming, l’abbonamento NOW TV può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

N.B. L’offerta è attivabile fino al 31 maggio 2021 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

