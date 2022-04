Se siete alla ricerca di un dispositivo che vi permetta di produrre film, serie tv e sport sul vostro televisore, vi proponiamo la NOW Smart Stick disponibile su Amazon a 14,99€ invece di 29,99€. Lo store è contraddistinto da molte offerte in ambito tech e servizi streaming, per questo abbiamo deciso di consigliarvi la promozione in corso, con uno sconto che tocca il 50% e 3 mesi di Pass Cinema o Entertainment gratis.

Trattandosi di uno sconto particolarmente conveniente per gli appassionati di cinema e programmi televisivi, vi consigliamo caldamente di sfruttarlo prima che arrivi Pasqua. Dato che è un’offerta lampo e non abbiamo modo di sapere quante siano le scorte rimaste al momento, non possiamo assicurarvi che la troverete ancora, passate le feste!

NOW Smart Stick è un dispositivo che vi permetterà di guardare qualsiasi contenuto in streaming sulla vostra televisione, anche nel caso non disponiate di una Smart TV. Con l’acquisto del dispositivo, otterrete anche ben 3 mesi di Pass Cinema o di Pass Entertainment firmati NOW, che vi permetteranno di guardare i film, le serie TV o gli show di Sky in HD, su 2 dispositivi in contemporanea.

Con il Pass Cinema avrete a disposizione 1000 film on demand e prime visioni, tra cui successi internazionali quali Dune e Space Jam: New Legends, le produzioni originali Sky e molti titoli aggiunti ogni settimana. Il Pass Entertainment, invece, vi assicura la visione di serie TV più amate come And Just Like That…, nuovo capitolo di Sex and the City, Euphoria e gli show più attesi dell’anno come Pechino Express – La Rotta dei Sultani o Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Non meno importante, potrete facilmente accedere a tutte le vostre app preferite, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, You Tube e Spotify. Al momento e ancora per poco, potrete portare NOW Smart Stick a casa con il 50% di sconto!

