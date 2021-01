Nuove offerte Amazon per i nostri amici a quattro zampe!

Oltre alle numerose offerte del giorno di Amazon, oggi erano incentrate su smartphone ed accessori, ci segnaliamo che sul portale è possibile trovare molte altre promozioni come quella che stiamo per presentarvi, che vi permetterà di acquistare numerosi articoli pensati per gli animali domestici e con prezzi super convenienti. Si tratta di un’offerta che non riguarda solo cani e gatti, ma che include anche molti prodotti che potranno esservi utili per coccolare maggiormente molte altre tipologie di amici animali, come conigli, criceti e persino soluzioni pensate per gli uccelli.

In questa selezione di articoli in offerta, dunque, potrete trovare articoli realizzati per facilitare il trasporto dei vostri animali come il comodo trolley realizzato da Pawhut, che vi permetterà di portare a spasso cani, gatti, o conigli di piccola taglia, senza dover tenere in equilibrio ingombranti gabbie. Questo trolley, oltre ad essere impermeabile, sia davanti che ai lati presenta delle reti che garantiscono un’ottimale circolazione d’aria, ed è inoltre dotato anche di due tasche supplementari, mentre all’interno è presente una chiusura a gancio che si integra con il guinzaglio in modo da rendere sicura l’apertura.

Tra i tanti altri oggetti particolari presenti in questa promozione sono, inoltre, sono presenti anche alcuni articoli che potrebbero cambiare l’aspetto e la qualità della vita in casa, oltre ai pratici cancelli dotati di chiusura automatica, troverete infatti set di addestramento per cani ed una vasta selezione di tiragraffi per gatti, come quello realizzato in tessuto, che include una cuccia, varie piattaforme rivestite e persino un topolino giocattolo appeso ad un filo.

Insomma, qualsiasi sia l’animale domestico che faccia parte della vostra famiglia in questa promozione di Amazon, sulla pagina relativa alla promozione troverete sicuramente un’offerta che possa fare al caso vostro e per questo vi consigliamo di visitarla. Ciò detto, vi ricordiamo inoltre che grazie alla promozione Amazon Super potrete acquistare articoli come snack o scatolette di cibo per i vostri animali, ed ottenere un extra sconto del 5%. Infine, se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se invece cercate i codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata!

