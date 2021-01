Nuove offerte OlloStore: sconti tech fino al 95%!

Dopo avervi proposto le ottime offerte di questa mattinata di gennaio, vi segnaliamo ora un’ulteriore proposta che merita certamente tutta la vostra attenzione, specie considerando la portata degli sconti che essa comprende. Vi segnaliamo infatti che su Ollo Store sono appena partiti degli sconti invernali che portano ad un abbassamento pressoché totale del catalogo dello shop online, con sconti che possono anche superare il 95%!

Avete capito bene: 95%! E badate, perché non si tratta delle solite proposte a base di elettrodomestici o prodotti, tutto sommato, poco interessanti per i più, ma di una moltitudine di proposte che spaziano dai frigoriferi alle macchine fotografiche, passando per i notebook gaming e fino alla mobilità elettrica. Un vero e proprio tripudio in cui è facilissimo perdersi ma in cui val la pena orientarsi, visto che molti dei prodotti proposti, specie i più ambiti (come è il caso dei notebook) sono disponibili in quantità molto limitate. Ovviamente non tutti i prodotti godono dello stesso sconto, ed anzi è incredibile la varietà di tagli di prezzo presenti sul portale: si passa, ad esempio, dal misero 1% di sconto proposto sul robot da cucina Kitchenaid di Artisan da 4,8 Lt (disponibile a 695,00€), al ben più consistente sconto del 30% sul notebook da lavoro MSI Creator 17 A10SGS-655IT i7-10875H da 17.3″ 4K, che dagli originali 5.155,50€ passa ai più abbordabili 3.599,00€!

Insomma, ce n’è davvero per ogni esigenza ed ogni tasca, ed ecco perché, nella volontà di supportarvi a dovere, vi rimandiamo di seguito ad una nostra ricca lista di consigli per gli acquisti, a cui ne abbiamo fatta seguire una seconda dedicata direttamente alle distinte categorie merceologiche, così che possiate orientarvi a dovere tra le numerose proposte Ollo Store, ben chiaro che il nostro suggerimento è comunque quello di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le proposte del portale, così da non perdervi neanche uno degli ottimi sconti offerti da Ollo. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!