In questa settimana vi abbiamo mostrato un gran numero di promozioni che coinvolgono diverse categorie di prodotti, ma in questo nuovo articolo vi proponiamo la nuova ed interessante iniziativa di Foot Locker, che permette agli interessati di acquistare molteplici prodotti del suo catalogo a prezzi davvero impressionanti, e con la possibilità di risparmiare in base alla spesa.

Sappiamo tutti che per moltissimi consumatori è importante vestire alla moda, soprattutto durante la stagione estiva. Foot Locker conosce bene il comportamento dei suoi clienti, ed è per questo che ha inaugurato questa interessante iniziativa. Gli sconti, infatti, sono variabili, dato che spendendo una cifra più alta si avrà l’accesso ad uno sconto maggiore. Di seguito, vi proponiamo gli scaglioni.

Con una spesa maggiore di 125,00€, otterrete il 10% di sconto

Con una spesa maggiore di 150,00€, otterrete il 15% di sconto

Con una spesa maggiore di 200,00€, otterrete il 20% di sconto

I prodotti compatibili con la promozione sono molteplici, potrete trovare moltissimi capi d’abbigliamento, ma anche accessori, o calzature perfette per l’estate. Tra le altre cose, nella selezione sono disponibili anche le scarpe prodotte da Nike, Puma, Adidas e molto altro ancora. Chiaramente, l’unico modo per vederle tutte è quello di consultare il seguente indirizzo, dove troverete la pagina apposita della promozione di Foot Locker.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

