Nuovi Amazon Echo Show disponibili per il pre-order!

Amazon ha recentemente rinnovato tutta la gamma di Amazon Echo Show. Infatti, dopo aver commercializzato l’Amazon Echo Show di terza generazione, ha annunciato ufficialmente i nuovissimi Amazon Echo Show da 8 e 5 pollici, con alcune novità legate all’hardware e al software. In questo articolo andremo dunque a vedere tutte le nuove specifiche tecniche e dove acquistarli al miglior prezzo disponibile.

Iniziamo proprio con il fratello maggiore, ovvero l’Echo Show 8. Questo prodotto, infatti, possiede ora un pannello da 8 pollici con una risoluzione in HD. Sulla parte anteriore del dispositivo, oltre allo schermo, troviamo ora una fotocamera da 13 MP con otturatore integrato, che consente di compiere tutte quelle funzioni che abbiamo precedentemente visto sullo Show 10. Ad esempio tutti gli utenti possono impartire al neonato di casa Amazon di compiere videochiamate, sfruttando le funzioni di panoramica, zoom e inquadrature automatiche.

Echo Show 8 vanta ora un processore octa-core e due altoparlanti stereo, che consentono di riprodurre musica ad una buona qualità (maggiore rispetto al passato ndR). Inoltre, questo prodotto consente di sfruttare le capacità del servizio Amazon Photos per rendere la schermata iniziale una vera cornice digitale. Restano invariate tutte le funzionalità dei passati prodotti con assistente Alexa. Il nuovo Echo Show 8 compirà il suo debutto ufficiale il prossimo 9 giugno al prezzo di 129 euro nelle colorazioni Antracite e Bianco Ghiaccio.

Amazon Echo Show 5, invece, è un prodotto di ottima fattura, ma non possiede tutte le funzionalità del suo fratello maggiore, in particolare quelle dedicate alla fotocamera durante le videochiamate. Possiede una fotocamera da 2 MP e vanta un display da 5,5 pollici con una risoluzione in HD. Echo Show 5 include tutte le funzioni classiche dei dispositivi con Amazon Alexa. Per quanto concerne la disponibilità, potete ora prenotarlo al prezzo di 84,99 euro.

