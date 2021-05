[IN AGGIORNAMENTO] Nuovi bundle PS5 disponibili oggi su Gamestop

Aggiornamento 15:16: coda di vendita aperta!

Avete voglia di acquistare una fiammante PlayStation 5? Allora sappiate che anche questa settimana GameStop vi offrirà l’opportunità di acquistare la console, avviando quella che è la sua (ormai tradizionale) vendita in bundle che, a partire dalle 15:30, vi offrirà un’occasione di acquistare la nuova console Sony, a patto che siate veloci nel mettervi in coda ed abbiate un pizzico di fortuna.

Come saprete, infatti, l’acquisto di PlayStation 5 presso GameStop non sarà “libero” ed anzi dovrete obbligatoriamente mettervi in coda tramite un sistema automatizzato che si attiverà sul portale a partire all’incirca alle 15:15.

In tal senso chiariamo che il solo mettersi in coda non costituisce garanzia alcuna, tant’è che è plausibilissimo che riusciate ad accedere al sito di GameStop a console già ampiamente esaurite. Tuttavia, ci sono delle precauzioni da prendere per assicurarsi di massimizzare le proprie possibilità di accedere al sito quanto prima: assicuratevi di svuotare la cache del vostro browser prima di mettervi in coda ed evitate di ricaricare la pagina, poiché questo azzererà la vostra priorità in coda, facendovi così rischiare di non accedere per tempo al portale. Molto meglio, dunque, lasciare la pagina aperta e non fare nulla finché non sarete all’interno del sito.

Detto questo, vi segnaliamo che, anche questa volta, le console saranno disponibili in diversi formati di vendita, ovvero sia nel loro formato “liscio” (il loro numero è bassissimo ed è davvero difficile che possiate metterci le mani sopra), sia attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti il che, come intuirete, significa che per acquistare PlayStation 5 dovrete mettere la console nel carrello insieme ad altri articoli tra cui gadget, accessori (tra cui anche pad DualSense, ovviamente) o giochi, con un limite di uno per categoria.

Nello specifico, per poter acquistare PlayStation 5 Digital Edition dovrete acquistare un minimo di 5 prodotti, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, il minimo sale a 6 prodotti. In ambo i casi, avrete però un limite di “un solo prodotto per categoria” tant’è che, ad esempio, è possibile acquistare solo un pad aggiuntivo, mentre tale restrizione risulta meno vincolante per quanto riguarda i videogame, dove avrete la possibilità di acquistare almeno 2 titoli per il vostro bundle personalizzato. In ogni caso vi ricordiamo che sarete obbligati ad acquistare altri prodotti oltre alla console, perché il pagamento non verrà sbloccato se il carrello non verrà considerato completo.

Certo, non si tratta di una formula di acquisto particolarmente “comoda”, in quanto sarete obbligati ad acquistare la console assieme ad altri prodotti di cui, probabilmente, non vi importa poi molto, tuttavia visto lo shortage di componenti causato dal COVID-19 che, come saprete, potrebbe impedire alla console di tornare stabilmente sul mercato non prima del 2023, queste tornate di vendita da parte di GameStop rappresentano, almeno allo stato attuale, l’unica (seppur minima) possibilità di acquistare PlayStation 5.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!