Se state pensando di acquistare una nuova borsa oppure uno zaino o una valigia per un viaggio imminente, non dovreste assolutamente farvi scappare i super saldi Carpisa. Lo shop ha infatti deciso di mettere in sconto moltissimi dei suoi articoli, dai modelli classici e perfetti per l’utilizzo quotidiano fino a trolley e borsoni, in offerta a disponibilità limitata.

Avrete la possibilità di portare a casa i prodotti perfetti per voi, in base a necessità e budget a disposizione, sfruttando dei ribassi che arrivano fino al 50%! Il nostro invito è, quindi, di scegliere il prima possibile cosa vorreste acquistare tra le numerose proposte Carpisa, in modo tale da portare a casa la borsa perfetta per voi prima che gli sconti terminino.

State cercando uno zaino di piccole dimensioni, perfetto per andare in università o al lavoro? Vi proponiamo il modello Orchidea nella classica colorazione nera, disponibile ad appena 20,00€ invece di 49,95€. Il modello in questione è realizzato in materiale tinta unita ed è dotato di una comoda chiusura a strozzo, ampi spallacci in tessuto e vari taschini portaoggetti di cui una zippata per i vostri effetti personali più importanti.

In alternativa, se state puntando all’acquisto di una borsa da sfoggiare in varie occasioni, vi proponiamo la sacca Crudelia nella delicatissima colorazione avorio. Il modello, disponibile ad appena 15,00€ invece di 39,95€, ha un forma a mezza luna, ampia chiusura a zip per un trasporto comodo e sicuro, praticamente abbinabile ad ogni outfit!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!