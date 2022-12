Il periodo di Black Friday è finito ma Amazon continua a regalarci sconti da capogiro. In questo caso, si tratta di un enorme ribasso sul nuovo Echo Dot. Lo speaker in questione, tra i best seller dello store, è arrivato così alla sua quinta generazione e solamente per pochissimo tempo, sarà disponibile a un prezzo ribassato addirittura del 50%! Dunque, potrete portare a casa l’Echo Dot ad appena 29,99€ invece di 59,99€, un vero e proprio affare.

Questo modello vi assicura il migliore audio di sempre e vi permette di godere di un’esperienza migliorata rispetto ai precedenti dispositivi con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Trattandosi di una promozione davvero interessante, che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo a portare a termini il vostro acquisto il prima possibile!

Perché acquistare la quinta generazione? Perché stiamo parlando, senza dubbio, del migliore Echo Dot disponibile. Restano chiaramente invariate le funzioni di Alexa che vi permetteranno di effettuare una moltitudine di azioni con dei semplicissimi comandi vocali: dall’ascolto dei vostri brani preferiti su Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer fino alla gestione domotica dei vostri elettrodomestici smart.

Non meno importante, il 99% dell’imballaggio proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proveniente da materiale riciclato post-consumo e lo stesso vale per il 55% della plastica. Da non sottovalutare che Echo Dot è sicuro anche in termini di privacy e, nel caso lo necessitaste, dispone anche di un comodo pulsante per la disattivazione del microfono.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!