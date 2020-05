Nuovo ricchissimo bundle dedicato a Cities Skylines disponibile su Humble Bundle!

Ottime nuove per tutti coloro che hanno sempre desiderato mettere le mani sopra Cities Skylines: Humble Bundle ha infatti appena lanciato un interessantissimo bundle contenente il celebre gestionale di Paradox Interactive e un’incredibile pletora di contenuti aggiuntivi per esso. Come sempre a rendere il tutto più interessante è poi il fatto che è possibile acquistare anche solo una piccola parte dell’intero bundle, cosa che ci permette così di ottenere solo la fascia di contenuti a cui siamo interessati. Se siete interessati il nostro consiglio è però quello di fare in fretta: tale bundle sarà infatti disponibile solo fino al prossimo 9 giugno 2020.

Pagando solo un euro si otterranno:

Cities Skylines

Cities Skylines – Deep Focus Radio

Con almeno 7,29 euro, cifra media variabile in base ai pagamenti dei vari utenti, si otterranno anche:

Cities Skylines – Concerts

Cities Skylines – Content Creator Pack: High-Tech Buildings

Cities Skylines – Snowfall

Cities Skylines – Natural Disasters

Pagando almeno 16,50 euro si uniranno ai titoli precedenti anche:

Cities Skylines – Mass Transit

Cities Skylines – Green Cities

Cities Skylines – Industries

Cities Skylines – Campus

Cities Skylines – Content Creator Pack Art Deco

Cities Skylines – Content Creator Pack European Suburbia

Oltre che a mettere le mani sul gestionale di Paradox Interactivile l’Humble Cities Skylines Bundle ci permetterà anche di fare una buona azione: parte dei ricavati andranno infatti in beneficenza ad una serie di associazioni come, ad esempio, charity: water e Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare questo ricco bundle comodamente al link qui sotto:

» Clicca qui acquistare l’Humble Cities Skylines Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

