Se siete alla ricerca di un tablet affidabile, performante ma, soprattutto, versatile, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata al nuovissimo tablet Amazon Fire HD 8, arrivato sul mercato proprio in queste ore e, ovviamente, già in vendita sulle pagine del portale.

Il prezzo, del resto, è ottimo, perché si parte da appena 114,99€ per la versione con pubblicità e da 32 GB, fino ad arrivare a 159,99€ per la versione senza pubblicità e con 64 GB di memoria. Che è poi la più acquistata tra le varie, visto l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.

“Con pubblicità”, ma che vuol dire? Come per i dispositivi Kindle, anche il tablet Fire HD include un sistema di pubblicità basato sulla piattaforma di vendita di Amazon che, semplicemente, propone di tanto in tanto alcune pubblicità nella sua schermata di blocco. Vi rassicuriamo: non si tratta nulla di particolarmente invasivo ma, semplicemente, di uno stratagemma di Amazon per abbassare il prezzo di alcuni suoi dispositivi, che diventano così certamente più appetibili in termini di prezzo.

Per il resto, parliamo il nuovo Fire HD 8 è un tablet dall’esperienza di utilizzo fluida e veloce, animato da un processore hexa-core capace di offrire prestazioni più reattive del 30% rispetto alla generazione precedente, e supportati da 2GB di RAM, più che sufficienti per l’intrattenimento ed il tempo libero.

Questo tablet, infatti, è ottimo per guardare film e serie TV, anche grazie al suo brillante schermo HD da 8’’, realizzato vetro alluminosilicato rinforzato che, stando ai testi, rende il display più volte più resistente rispetto alla concorrenza.

Insomma, parliamo di un tablet per la lettura, la visione di contenuti in streaming ed il tempo libero davvero ottimo, per altro equipaggiato di una batteria in grado di supportare le vostre attività per un massimo di 13 ore con una sola ricarica! Unico appunto: Fire HD 8 non è basato su sistemi Android e, pertanto, non dispone del Google Play Store, ma di un apposito store di proprietà di Amazon.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che vada esaurito!

