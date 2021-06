Occhiali da sole Hawkers: Compra un paio di occhiali da sole e il secondo è in regalo!

L’estate è arrivata e la voglia di tornare al mare e di trascorrere le giornate all’aria aperta è davvero tanta. Prima di partire, tuttavia, è doveroso prepararsi bene per difendersi dal sole come si deve e questo vale tanto per la pelle, quanto per i nostri occhi. A tal proprosito, Hawkers, il noto brand spagnolo specializzato nella vendita di occhiali da sole, torna a proporci le sue offerte 2×1, che vi daranno l’occasione di acquistare due ottimi paia di occhiali da sole al prezzo di uno! E la spedizione è gratuita per tutti gli ordini!

Nel catalogo sono disponibili tantissimi modelli, più di 300, caratterizzati da un design unico e accattivante. con innumerevoli variazioni cromatiche che vi faranno venire l’imbarazzo della scelta! Ce n’è davvero per tutti i gusti e tra tanti occhiali ci sentiamo di prendere in considerazione il modello unisex Polarized Carbono Sky One.

Contraddistinto da una montatura nera effetto fibra di carbonio, che si abbina perfettamente alle lenti a specchio blu che non vi faranno passare inosservati. Questo modello, oltre a distinguersi per il design stiloso, si caratterizza per le sue lenti polarizzate di categoria 3, che garantiscono una visione priva del fastidio causato dai riflessi e un naturale contrasto dei colori.

La lente è realizzata in policarbonato, un materiale che offre un’elevata resistenza ai colpi e agli urti, offrendovi il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e leggerezza. Questo modello è realizzato in TR90 svizzero con il marchio di EMS, uno dei migliori Nylon per montature al mondo che offre più flessibilità e resistenza, con una chiusura sicura e durevole.

Il Polarized Carbono Sky One non è l’unico modello che vi permetterà di far compiere al vostro stile un balzo di qualità in avanti. La varietà di occhiali è praticamente infinita e a noi non resta altro da fare che invitarvi caldamente a visitare il portale per scoprire qual è il modello che si addice meglio ai vostri gusti e al vostro stile. Inoltre, qualora foste interessati ad ulteriori aggiornamenti su sconti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione dei prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!