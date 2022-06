Se facciamo un salto indietro nel tempo, ci è subito chiaro come gli occhiali da sole abbiano da sempre occupato un ruolo rilevante nella storia della moda. Dei veri e propri modelli cult hanno segnato intere epoche: da Tom Cruise con i Ray-Ban a goccia diventati famosissimi grazie a Top Gun, a John Lennon e gli occhialetti tondi parte della sua identità, a Sandra Mondaini (se vogliamo giocare in casa) con i suoi occhialoni fumé dai toni caldi.

L’occhiale da sole è l’accessorio che per eccellenza ci identifica: protagonista del volto, è una delle prime cose a essere notata quando si indossa ed è anche un’oggetto che può donarci un fascino misterioso. Oltre alla funzione puramente estetica, però, l’occhiale da sole ha il compito primario di proteggere i nostri occhi. La vista, infatti, non solo è messa a dura prova da alcuni raggi solari, ma va protetta anche dal riverbero, dalla polvere e da numerosi agenti esterni che aggrediscono con facilità i nostri occhi.

Per questo è fondamentale sapersi proteggere a dovere: la scelta degli occhiali da sole diventa più che mai importante per preservare la nostra vista e per permetterci di affrontare le giornate in totale sicurezza. In tutto ciò non dobbiamo scordarci dei bambini. Molto spesso, infatti, in questo discorso i bambini sono messi da parte, pensando che non debbano essere protetti dal sole. Nel loro caso, invece, è necessario a maggior ragione affidarsi a esperti che sappiano consigliare al meglio e che monitorino nel tempo eventuali cambiamenti che la vista può subire. Crescere quindi con degli occhi sani e una vista da falco è possibile solo iniziando a salvaguardarsi già fin da piccoli!

Gli elementi da considerare nella scelta degli occhiali da sole sono tantissimi, e spesso la nostra scelta è dettata anche dal tipo di attività che svogliamo. Così, se siamo dei super sportivi che prediligono le attività in alta montagna ci dovremo orientare verso la scelta di un occhiale da sole con un’ottima polarizzazione; se passiamo molto tempo al mare o in barca dovremo fare attenzione alla scelta di una lente che sia trattata e studiata apposta per resistere ai granelli di sabbia e all’acqua salata.

Infine, se abbiamo già una difficoltà alla vista dobbiamo avere cura di scegliere un occhiale da sole che aiuti a creare un contrasto massimo fra i colori e fra il bianco e il nero per una totale sicurezza alla guida. Insomma, i fattori da analizzare sono tanti e questo articolo vuole guidarvi e facilitarvi nella scelta di questo prodotto, mettendo in luce le varie differenze tra gli occhiali e agevolandovi a trovare quelli più adatti alle vostre esigenze.

I migliori occhiali da sole

Ray-Ban

Partiamo da quello che forse è il marchio di occhiali da sole più famoso al mondo: Ray-Ban. Gli occhiali che vi proponiamo sono i Ray-Ban Aviator Classic, il modello più conosciuto di questo brand grazie anche al successo ottenuto da Top Gun nella seconda metà degli anni ’80. I Ray-Ban Aviator Classic sono un modello senza tempo: l’iconica montatura dorata è abbinata a una grande varietà di lenti, e il loro telaio leggero permette di indossarli a lungo senza avere fastidio sentendo il punto di appoggio sul naso appesantito. Le lenti sono in cristallo e questo le rende più resistenti ai graffi, mentre la protezione fornita è UV 400.

Persol

Il marchio Persol è un marchio italiano, che da più di 100 anni propone modelli di occhiali per tutti i gusti. Sono tanti i modelli passati alla storia, molti anche grazie ad alcune celebrità. Vi proponiamo il modello Steve McQueen, il primo modello di occhiali da sole a essere pieghevole. Dotati di montatura in acetato, questi occhiali sono progettati con un ponte a chiave posizionato in mezzo alla montatura: in questo modo gli occhiali potranno essere piegati riducendo di molto il loro ingombro, rivelandosi un autentico capolavoro di alta artigianalità italiana.

Oakley

Se siete degli appassionati di ciclismo, sapete bene quanto è importante avere degli occhiali comodi e dalle elevate prestazioni. Il modello Sutro S del brand Oakley è ispirato alla vita quotidiana dei ciclisti urbani: disegnati con uno scudo alto per coprire completamente gli occhi, questi occhiali hanno lenti rivestite con protezione al 100% per proteggere gli occhi dai raggi UV dannosi, riducendone così l’affaticamento. Grazie alla tecnologia Prizm Lens saranno potenziati il contrasto dei colori e la percezione della profondità, in modo da cogliere immediatamente più dettagli dell’ambiente circostante. Durante i vostri allenamenti avrete quindi una visione sempre limpida e un comfort superiore.

Polar

Per chi ha problemi alla vista dover passare di continuo dagli occhiali da sole a quelli correttivi risulta alla lunga stancante e scomodo, causando anche un importante affaticamento degli occhi. La scelta tra la schermatura dalla luce solare o la perfetta visibilità dell’ambiente che ci circonda può essere facilmente risolta grazie all’utilizzo di un modello clip-on. Questa tipologia di occhiale consente infatti di applicare sulla montatura da vista una coppia di lenti solari: le lenti da vista sono quindi “fisse”, mentre quelle oscurate verranno applicate e rimosse all’occorrenza. I modelli che vi proponiamo sono del marchio Polar, dotati di lenti Super Polarized progettate con clip magnetica.

Polaroid

Come già accennato nell’introduzione, gli occhi dei bambini vanno protetti tanto quanto quelli degli adulti. Gli occhi dei piccoli sono più trasparenti e questo li rende più delicati e sensibili alla luce solare. Trovare quindi degli occhiali da sole di qualità diventa ancora più importante, perché si eviteranno possibili danni al cristallino e alla retina. Tra i marchi più affermati troviamo Polaroid: con lenti di qualità altissima unita a materiali e trattamenti all’avanguardia, gli occhiali Polaroid bloccheranno i raggi UVA e UVB rimanendo comodi da indossare e resistenti durante tutti i loro momenti di gioco.

Hawkers

Se volete puntare su un occhiale da sole di qualità senza però essere costretti a spendere molto, i prodotti a marchio Hawkers sono una garanzia. Il modello che vi proponiamo qui è caratterizzato da una montatura nera opaca e lenti a specchio blu, molto apprezzato da chi pratica sport. Le lenti di TR18 con il marchio di Eastman sono di grande qualità, e nel complesso questi occhiali si rivelano un prodotto valido in grado di fornire un ottimo equilibrio tra trasparenza e resistenza. Questi occhiali, infine, vengono venduti insieme a un fodero personalizzato in microfibra e un di adesivi decorativi.

VEDI SU HAWKERS

Come scegliere gli occhiali da sole

L’occhio vuole la sua parte (per restare in tema!), ma nella scelta di questo prodotto l’aspetto estetico dovrà essere meno importante rispetto ai fattori decisivi a salvaguardare la salute dell’occhio. I gusti sono soggettivi e ognuno comprerà il modello più in linea con il proprio stile, mentre è importante dare priorità agli elementi utili a tutelare l’occhio il più possibile. Vediamo quindi insieme qui di seguito cosa dovrebbe catturare la nostra attenzione durante la selezione dell’occhiale da sole, valutando i modelli proposti anche in base alle necessità che abbiamo.

Antigraffio

Se siete delle persone un po’ sbadate che appoggiano le proprie cose ovunque senza farci troppo caso, questo tipo di trattamento fa al caso vostro. Le lenti antigraffio, o indurite, sono lenti che hanno una maggior resistenza ai graffi e ai piccoli solchi. Un trattamento che risulterà indispensabile se siete sempre di corsa, prendendo e spostando gli oggetti di continuo, spesso dentro borse o zaini rischiando di rovinarli mentre sono a contatto con altre cose. I vostri occhiali dureranno così più a lungo, avendo lenti sempre perfette nonostante l’utilizzo continuo.

Polarizzazione

Possiamo avere lenti polarizzate e non polarizzate, e in base alle esigenze che abbiamo ci orienteremo nella scelta tra queste due tipologie di modelli, ma facciamo un passo indietro partendo dalla terminologia. “Polarizzare” significa direzionare la luce verso un unico polo: il polarizzatore è, quindi, un filtro che converge la radiazione verso un’unica destinazione, aumentando la prestazione della lente e migliorando quindi la qualità della visione. Perciò se ci troviamo in una situazione in cui la luce batte su superfici piane, come ad esempio l’acqua o l’asfalto, il polarizzatore andrà quindi ad agire sui riflessi che si creano e che ci abbagliano andando a eliminarli. Le lenti polarizzate, perciò, non attenuano indiscriminatamente la luce ma attenuano soltanto i riflessi, e questo è estremamente utile quando siamo alla guida e abbiamo bisogno vi vedere la strada davanti a noi in modo nitido. La polarizzazione ci aiuterà non solo a proteggerci dai dannosi raggi UVA e UVB, ma ci consentirà di godere di una visione nitida, sicura, ricca di contrasti e priva di riflessi. Tutto ciò ci eviterà l’affaticamento oculare, eliminando i fastidiosi aloni accecanti estremamente pericolosi se siamo alla guida.

Idrorepellenza

Amanti del mare o appassionati di gite in barca a vela? Nessun problema, anche per voi c’è la giusta lente. Nel vostro caso il trattamento che risulterà indispensabile è il trattamento idrorepellente. La superficie delle lenti verrà resa liscia e questo vi consentirà non solo di avere le gocce d’acqua che scivolano via rapidamente ma, più in generale, anche un’importante riduzione di sporco e polvere depositata sulle vostre lenti. Si tratta quindi di un grande vantaggio, in particolar modo per chi ha delle lenti già trattate con l’antiriflesso, dove è più facile notare lo sporco. Con la riduzione dei riflessi, infatti, si tendono a notare maggiormente le impurità e i residui di sporco, ma grazie all’aggiunta di questo trattamento potrete guardare attraverso una lente sempre limpida e pulita.

Rapporto qualità/prezzo

Affidarsi a un brand conosciuto per l’acquisto di occhiali da sole non è da interpretare come una scelta dettata puramente dalla moda e dai trend del momento. Chi compra occhiali da sole di marca, infatti, sa bene che in questo modo si sta rivolgendo a qualcuno che è certificato, e questo è una garanzia certa rispetto ai materiali utilizzati, alla resistenza del prodotto e alla sua qualità. Un occhiale da sole di marca avrà quindi anche un prezzo più alto perché le sue componenti sono state sottoposte a una serie di test e controlli, al fine di farvi indossare un prodotto che svolga realmente una funzione protettiva oltre che estetica. Attenzione quindi ai prodotti contraffatti, che non solo potrebbero risultare poco resistenti ma ancor peggio costringono i vostri occhi a uno sforzo continuo, rischiando di causare problemi al nervo oculare, forti mal di testa e un’intensa sensazione di malessere agli occhi.

Montatura

Un altro degli elementi da tenere in considerazione nella scelta degli occhiali da sole è senza dubbio la montatura. Le tecnologie moderne hanno permesso di avere sul mercato un’ampissima varietà di tipi di materiale a disposizione, adatti alle più svariate esigenze. Questo tipo di scelta include anche l’aspetto estetico, ma i dubbi che sorgono durante la scelta della montatura sono per lo più dettati da motivi di carattere pratico. La plastica rimane uno dei materiali più gettonati: leggera e resistente, è tra le prime opzioni tenute in considerazione anche per il suo costo più accessibile rispetto ad altri. In commercio sono presenti varie plastiche utilizzate per le montature, proviamo qui di seguito a elencare i vantaggi di alcune:

acetato di cellulosa : materiale termoplastico prodotto originariamente partendo dalla cellulosa, è estremamente durevole ed è tra i più economici in commercio

: materiale termoplastico prodotto originariamente partendo dalla cellulosa, è estremamente durevole ed è tra i più economici in commercio policarbonato : molto resistente e difficilmente deformabile, il policarbonato è il materiale con cui sono fatte le montature degli occhiali da vista che vengono venduti nelle farmacie

: molto resistente e difficilmente deformabile, il policarbonato è il materiale con cui sono fatte le montature degli occhiali da vista che vengono venduti nelle farmacie poliammide o nylon : anche qui si tratta di una resina termoplastica simile all’acetato, e tra i suoi punti di forza c’è senza dubbio la leggerezza e la resistenza; infatti, ne viene fatto largo uso per la produzione di occhiali sportivi e antinfortunistici cin grado di unire leggerezza e massima protezione da scheggi o altri materiali dannosi

o : anche qui si tratta di una resina termoplastica simile all’acetato, e tra i suoi punti di forza c’è senza dubbio la leggerezza e la resistenza; infatti, ne viene fatto largo uso per la produzione di occhiali sportivi e antinfortunistici cin grado di unire leggerezza e massima protezione da scheggi o altri materiali dannosi fibra di carbonio: materiale caratterizzato da una struttura filiforme, è composto da 2 o più materiali (le fibre di carbonio unite solitamente ad una resina); è un materiale tecnico indeformabile, resistente, flessibile e tra i più leggeri

Oltre alle plastiche, ci sono molti altri materiali con cui gli occhiali vengono oggi prodotti e venduti. Dal legno super leggero e eco friendly, all’acciaio robusto e più elastico rispetto ad altre leghe per finire alle pregiatissime montature in oro adatte per chi cerca un materiale anallergico, l’offerta di materiali in circolazione è ricchissima e in continua espansione.

Forma

Anche la forma degli occhiali è super variabile, scelta sia per motivi estetici che per l’utilizzo che ne viene fatto. Infatti, oltre ai fascinosissimi occhiali cat-eyes o agli oversize nati negli anni ’60 ma ancora molto in voga troviamo anche occhiali da sole super avvolgenti e protettivi. Quest’ultimo modello ha forma progettata per difendere maggiormente gli occhi dai raggi del sole, adatto per chi fa sport o chi per lavoro è spesso all’aperto. Gli occhiali sportivi sono progettati con un design aerodinamico e un’ottima vestibilità, in modo da renderli pratici ed estremamente funzionali. Spesso questi tipi di occhiali hanno lenti più grandi e a specchio, in modo tale da tutelare la vista non solo dalle radiazioni ma anche dalla polvere e detriti che possono sollevarsi durante l’attività fisica. Insomma, anche la forma degli occhiali merita una riflessione imprescindibile nel momento dell’acquisto, in modo da soddisfare completamente le richieste del cliente.