Oddworld Soulstorm: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 6 aprile sbarcherà finalmente sul mercato Oddworld Soulstorm, ultima attesissima avventura dell’amato Abe. Nei panni dell’ormai leggendario eroe per caso saremo chiamati a continuare la rivoluzione dei Mudokon contro lo spietato Magog Cartel. Una battaglia sulla carta persa in partenza, a causa dell’incredibile disparità di forze tra le due parti in gioco, ma che dovremo trovare un modo di vincere per poter garantire un futuro alla nostra razza.

Oddworld Soulstorm sembra quindi avere tutte le carte in regola per rivelarsi un titolo di tutto rispetto: nell’attesa del 6 aprile, potete fin da ora prenotarlo a quello che è il miglior prezzo disponibile sul mercato.

Oddworld Soulstorm, oltre a venire rilasciato in versione digitale e fisica il prossimo 6 aprile, sarà inoltre incluso per tutti i fortunati possessori di PS5 all’interno dei giochi PS Plus di aprile. Esatto, chiunque sarà abbonato al servizio in abbonamento di Sony in tale data potrà scaricare fin dal lancio l’attesa opera di Oddworld Inhabitants. Se siete sprovvisti di un abbonamento a PS Plus e volete approfittare di questa incredibile occasione, potete trovarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato comodamente nel nostro articolo dedicato.

A oggi non ci è purtroppo dato sapere se verrà rilasciata sul mercato anche una collector o limited edition del titolo, ne quando verranno rilasciate nuove offerte per Oddworld Soulstorm, ma sarà nostra cura aggiornare questo articolo appena ci saranno novità a riguardo. Nell’attesa di saperne di più il titolo di Oddworld Inhabitants è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

