Se cercate un monitor da gaming, e quindi con pannello ad alto refresh rate e con tecnologie anti Flicker, a meno di 200 euro, vi segnaliamo che Amazon sta proponendo il Samsung Odyssey G3 a soli 179,90€ invece di 269,00€. Parliamo di un’offerta molto conveniente per chi vuole passare da un monitor tradizionale a 60Hz a un modello che vi permetterà di giocare meglio ai titoli più frenetici, diminuendo anche l’affaticamento della vista.

Con un monitor ad alto refresh rate come il Samsung Odyssey G3, infatti, tutto scorrerà più fluido, incluso le schermate e le animazioni del sistema operativo. Vi basterà andare nelle impostazioni avanzate dello schermo, trovare la voce “frequenza di aggiornamento” e settarla al massimo. Nel caso di questo modello Samsung, avrete modo di impostare un massimo di 144Hz, ossia la soglia ambita da molti videogiocatori che pretendono la massima fluidità.

Il modello scontato da Amazon è quello da 24 pollici con risoluzione Full HD, che si abbina bene alla suddetta diagonale, permettendovi di visualizzare il testo in modo nitido e chiaro, nonché notare i dettagli più fini di un’immagine, che sia statica o dinamica. All’alta frequenza di aggiornamento si aggiunge poi la resa cromatica tipica della gamma Odyssey di Samsung, nonché una frequenza di risposta di 1ms e il supporto al FreeSync Premium, per un intrattenimento che riflette la prontezza dei vostri riflessi.

Il Samsung Odyssey G3 è inoltre un monitor che si adatta al tipo di scrivania e alle varie altezze, essendo molto personalizzabile. A tal riguardo, potrete girarlo, inclinarlo e regolarlo affinché possiate trovare la posizione perfetta per una visuale senza compromessi, anche per quanto concerne la visualizzazione o la creazione di contenuti verticali.

Per chi preferisce una configurazione multi-monitor avrà un motivo in più per approfittare di questa offerta, poiché i bordi sottili di Odyssey G3 consentono di affiancare un secondo o terzo monitor senza il rischio che i bordi centrali rovinino l’esperienza visiva. Insomma, un monitor che si farà apprezzare per alcune caratteristiche e design presente sui modelli Odyssey più costosi, ora ancora di più grazie alla possibilità di risparmiare quasi 100 euro e, per questo, ottimo anche come eventuale regalo di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

