Offerta Apple Airpods, Airpods 2 e Airpods Pro fino al 25% di sconto

Vi segnaliamo che su Onlinestore sono disponibili alcune ottime promozioni relative all’acquisto di Apple Airpods, Airpods 2 e Airpods Pro, con uno sconto applicato che raggiunge anche il 25% nel caso delle Airpods 2! Generalmente venduti a 179,00€, gli straordinari auricolari true wireless di Apple sono oggi in sconto su Onlinestore, fino ad esaurimento scorte, al prezzo di soli 129,90€, ovvero quello che è il prezzo più basso di sempre!

Ovviamente si tratta del modello di auricolari privo di ricarica wireless, ma questo non significa che l’offerta non valga il vostro tempo, ed anzi se siete possessori di un iPhone, un iPad o un Mac, questa potrebbe essere una di quelle offerte a cui non dovreste affatto rinunciare, specie se sprovvisti quanto meno della prima generazione di auricolari targati Cupertino.

Ovviamente, come vi avevamo anticipato, non si tratta dell’unica proposta in sconto del portale, ed anzi potrete acquistare ad un ottimo prezzo anche le classiche AirPods o la loro poderosa versione Pro, provvista anche di custodia di ricarica wireless. Ovviamente vi invitiamo ad effettuare l’acquisto quanto prima, poiché – come prevedibile – le vendite al prezzo scontato sono in rapido aumento e, purtroppo, si rischia di restare ben presto senza pezzi disponibili!

Articoli in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!