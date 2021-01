Offerta AutoCAD: 33% di sconto solo per pochi giorni!

Vi segnaliamo l’arrivo di una nuova serie di offerte a marchio Autodesk, grazie al quale potrete risparmiare – ma solo per pochi giorni – il 33% su diverse opzioni di abbonamento del pacchetto AutoCAD! Un’offerta limitata ma accattivante, a dir poco perfetta per cominciare nel modo giusto il nuovo anno lavorativo, specie qualora siate assidui utilizzatori dei programmi Autocad, Fusion o Autocad Revit.

L’offerta sarà disponibile fino al prossimo 29 gennaio, e vi permetterà di acquistare a prezzo scontato tutti e tre i programmi e piani disponibili, con sconti che vanno dal 10% sui nuovi abbonamenti annuali ad uso commerciale, al 20% sugli abbonamenti triennali di AutoCAD ed il 20% di sconto sugli abbonamenti annuali e triennali di AutoCAD LT e Revit LT Suite, dopodiché i prezzi dei software Autodesk torneranno ai loro valori originali.

Giusto ad esempio, il pacchetto triennale di Autocad, il cui prezzo originale sarebbe di ben 6.064€, è ora in sconto a “soli” 4.851€, con uno sconto applicato pari addirittura a 1.213€! E siamo, ovviamente, solo all’inizio, visto che importi più o meno simili sono disponibili anche per le altre tipologie di software e relativi sconti, permettendovi quindi un acquisto non solo utile, ma anche incredibilmente conveniente. Considerato che parliamo di alcuni dei migliori software professionali di progettazione, e che è raro che ci si possa imbattere in prezzi simili nel corso dell’anno, vi suggeriremmo caldamente di effettuare subito le vostre sottoscrizioni. Del resto il 29 gennaio è praticamente dietro l’angolo, quindi perché non approfittarne?

