Se state pensando di acquistare degli abbonamenti annuali per software per progettazione 3D , il nostro consiglio è di dare uno sguardo alle numerose promozione attive sul sito ufficiale di Autodesk. Si tratta dell’azienda più conosciuta per la realizzazione di software professionali utilizzati in moltissimi ambiti differenti, dall’architettura e l’ingegneria fino a media ed entertainment! Nella categoria dedicata, potrete trovare numerosi programmi e pacchetti in ribasso del 15%, ma solo fino al 22 settembre!

Periodicamente Autodesk offre ai suoi clienti sconti promozionali e occasioni speciali sui prodotti più acquistati. Queste offerte includono aggiornamenti degli abbonamenti, offerte speciali limitate nel tempo, promozioni ed eventi stagionali. Per questo, poiché stiamo parlando di offerte lampo super vantaggiose, vi invitiamo ad effettuare i vostri acquisti fintanto che gli sconti sono a vostra disposizione!

Al momento, quindi, avrete la possibilità di risparmiare una somma sostanziosa sulla suite AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT, indispensabili per i professionisti del settore, disponibili a 3,206,35€ per 1 anno invece di 3.711,00€. Il primo è un software di progettazione CAD 2D e 3D, il secondo è indicato per disegno, progettazione e documentazione 2D, mentre il terzo è uno strumento progettuale valido ed economicamente vantaggioso, rivolto agli studi di architettura più piccoli e ai professionisti autonomi.

Inoltre, avrete la possibilità di scegliere se acquistare l’abbonamento mensile, annuale oppure triennale per risparmiare il più possibile! Maggiore sarà il periodo per cui deciderete di abbonarvi ai programmi, maggiore sarà anche lo sconto assicurato, in proporzione.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai programmi che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Autodesk che vi abbiamo comodamente linkato.

