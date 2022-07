Se cercate un prodotto Dyson utile tutto l’anno, come ad esempio un purificatore d’aria, ma non riuscite a trovare una buona offerta su quest’ultimo, consigliamo di valutare la proposta di eBay relativa al ricondizionato Dyson Pure Cool, acquistabile a soli 299,00€ anziché 439,00€.

Pur essendo un ricondizionato, vale la pena sottolineare che l’offerta proviene direttamente dal canale ufficiale Dyson e quindi con garanzia di 1 anno. Il noto produttore, come saprete, produce diversi modelli di Dyson Pure Cool e quello proposto in offerta è la versione Desk, ossia quella caratterizzata da un anello compatto a forma tonda, adatto per scrivanie e per la maggior parte delle superfici. Nulla obbliga comunque a non metterlo sul pavimento dove, si sa, i purificatori d’aria Dyson si faranno apprezzare per il loro design esclusivo, accompagnato con la nota e proprietaria tecnologia Air Multiplier.

Nonostante sia più compatto rispetto ai fratelli maggiori, il Dyson Pure Cool Desk riuscirà comunque a rilevare e catturare le particelle inquinanti più sottili, permettendovi di respirare un’aria sempre pulita all’interno delle vostra mura domestiche. La versione Desk condivide con i modelli più costosi anche la funzione ventilatore, presente ancora oggi probabilmente solo sui dispositivi Dyson, pertanto potrete anche rinfrescare l’ambiente oltre che purificarlo.

La qualità dell’aria potrete controllarla in tempo reale tramite il piccolo display frontale, la cui luminosità si abbasserà di sera, consentendovi di dormire serenamente qualora posizionaste il purificatore nella camera da letto. Oltre a purificare bene l’ambiente domestico, il Dyson Pure Cool Desk è stato progettato in modo che possiate sostituire i filtri facilmente, nonché in modo che non dobbiate nemmeno controllare lo stato di quest’ultimi, dal momento che sarà il dispositivo stesso a notificarvi quando è il momento della sostituzione. Con l’oscillazione fino a 350°, infine, potrete posizionare l’elettrodomestico in qualsiasi punto della stanza, avendo sempre la certezza che la purificazione e il rinfrescamento siano uniformi.

Se siete interessati ad acquistare purificatore d’aria che, ricordiamo, fa anche da ventilatore, approfittando di questa offerta di eBay, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina dedicata.

