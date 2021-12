Offerta bomba! TV OLED LG 55″ a meno di 900€!

Come vi abbiamo segnalato nelle ultime occasioni, oggi 2 dicembre sarà l’ultimo giorno che Unieuro dedicherà al Black Friday, il che significa che queste saranno veramente le ultime ore per approfittare di una serie di offerte molto vantaggiose. Ad oggi, infatti, diverse occasioni si trovano soltanto su Unieuro, visto che altri portali hanno deciso momentaneamente di rallentare la presa dopo il Black Friday.

Se siete quindi ancora alla ricerca di elettrodomestici di vario genere, dispositivi smart e giochi per console, il Mana’ Mana’ di Unieuro saprà ancora soddisfare le vostre esigenze di acquisto. Uno dei prodotti più ambiti disponibile ancora in offerta è la smart TV LG OLED55A16LA da 55 pollici, che vi consigliamo di acquistare subito qualora non l’aveste ancora fatto, dal momento che potrebbe passare un po’ di tempo prima di vedere di nuovo il suo prezzo di 1.599,00€ scendere a 899,00€. Vi ricordiamo che si tratta di un TV con pannello OLED e, come saprete, LG è la regina per quanto riguarda questo tipo di tecnologia, che garantisce neri assoluti e contrasti elevatissimi. Un TV dunque ai vertici della categoria per film e serie TV, e grazie a questa offerta potrà entrare nei salotti di molte più persone.

Come avrete notato, la proposta di Unieuro tiene conto del modello da 55 pollici e non del 48 pollici, rendendo il prezzo di 899,00€ ancora più allettante. La riproduzione perfetta delle immagini non proviene soltanto dall’ottimo pannello di LG OLED55A16LA, ma anche dal processore α7 di quarta generazione della stessa LG, che analizza e ottimizza in tempo reale il contenuto che state riproducendo e fa in modo che quest’ultimo sia ancora più spettacolare per gli occhi, eliminando le più piccole imperfezioni dalle immagini grazie al deep learning.

Il chip di cui è dotato LG OLED55A16LA interviene automaticamente anche sull’audio, il quale si regola sempre in base al tipo di contenuto riprodotto. Un TV quindi di altissimo livello come d’altronde qualsiasi altro OLED, ma allo stato attuale LG OLED55A16LA è la soluzione migliore per chi vuole acquistare un televisore in grado di assicurare neri profondi e una qualità generale di primissimo livello.

Come detto, questa e molte altre offerte dureranno ancora per poco, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte esistenti. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!