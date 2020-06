Fino a 100€ di buono Bofrost comprando un frigorifero su Yeppon

Se state cercando l’occasione per cambiare il vostro vecchio frigorifero o congelatore, allora non potete lasciarvi scappare questa offerta! Su Yeppon, infatti, è cominciata una promozione valida solo per un tempo limitato, che vi permetterà di acquistare questi grandi elettrodomestici a prezzi scontati con, in più, la possibilità di ricevere un buono fino a 100€ da utilizzare per l’acquisto di prodotti Bofrost! Un’offerta super conveniente sotto molti punti di vista che, grazie alla varietà di prodotti Bofrost, fra antipasti, primi e dolci surgelati acquista ulteriormente valore.

Per poter usufruire di questa offerta non dovrete far altro che scegliere uno dei tanti prodotti Whirpool oppure Hotpoint ad incasso o a libera installazione presenti nell’offerta entro il 30 giugno 2020, registrare il vostro elettrodomestico nell’apposita sezione del sito della marca scelta da voi entro 14 giorni dall’acquisto, e riceverete il buono per acquistare i prodotti Bofrost.

Per facilitarvi la scelta abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in offerta su Yeppon, ma il nostro invito è sempre quello di visitare la pagina dedicata del sito entro il termine dell’iniziativa, in modo da non lasciarvi sfuggire nessuna promozione. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi al catalogo di elettrodomestici, è ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori promozioni

