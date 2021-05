Offerta Huawei Watch GT2: 100€ di sconto e soli 99€ per il secondo acquistato

Dopo aver dato uno sguardo alla consuete offerte giornaliere provenienti da Amazon, eBay e Mediaworld, vi segnaliamo una nuova ed interessante promozione di Huawei che permette a tutti gli interessati di acquistare lo smartwatch Huawei Watch GT2 ad un prezzo speciale. La promozione terminerà il prossimo 31 maggio, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Huawei Watch GT2 è normalmente proposto a 249,99€ tuttavia è attualmente disponibile a 149,99€, grazie ad uno sconto di ben 100€ sul prezzo di listino. Qualora decidiate di acquistarne due, il secondo orologio lo pagherete soltanto 99€. Prezzi che, considerando le specifiche tecniche di questo smartwatch, sono praticamente i più bassi di sempre. Infatti, acquistandone due l’ammontare da pagare arriverà a soli 248,98€, praticamente il prezzo di un solo smartwatch!

Questo dispositivo vanta un processore Huawei Kirin A1 (sviluppato dalla stessa casa produttrice ndR), che permette di tenere traccia di tutti i parametri del proprio corpo, come il battito cardiaco, e dunque rappresenta il compagno ideale per gli allenamenti, poiché è in grado di fornire dati professionali sugli allenamenti. Inoltre, con la sua discreta autonomia unita alla tecnologia di risparmio energetico, vi accompagnerà fino ad una settimana, senza dover effettuare costanti ricariche.

Huawei Watch GT2, nell’edizione proposta in sconto da Huawei, presenta anche una cassa dalle dimensioni di 42 millimetri con display 3D curvo e un corpo ultra sottile di 9,4 mm di spessore. Vanta un display AMOLED da 1,2 pollici con sensibilità al tocco di alta precisione. Il sistema operativo, oltre ad abbinarsi con tutti gli smartphone in commercio con il Bluetooth, include ben quindici modalità di allenamento e un personal trainer. Completano la scheda tecnica un doppio sistema di geolocalizzazione, GPS e GLONASS, in grado di agganciarsi un numero maggiore di satelliti.

Con queste premesse, il Huawei Watch GT2 da 42 mm rappresenta un affare da cogliere al volo, considerando tutte le caratteristiche tecniche di cui è dotato. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non ci resta altro che augurarvi anche un buono shopping e un buon allenamento!

» Clicca qui per acquistare il tuo Huawei Watch GT2 da 42 mm «

