Offerta IPVanish VPN: 1 anno di abbonamento al 73% di sconto!

Come avrete notato, con il mese di settembre sono tornate anche le offerte dedicate al mondo delle VPN che, con un buon ritmo, stanno riportando alla nostra attenzione alcuni dei grandi protagonisti delle reti virtuali private. E così, dopo la recente proposta di CyberGhost, con ben 6 mesi di servizio in regalo, è ora il momento di riproporvi uno dei giganti del settore, ovvero IPVanish che, con il ritorno alla routine ci propone un’altra, ottima, offerta sul suo piano di abbonamento annuale.

La proposta è semplice: uno sconto del 73% sul piano di abbonamento annuale, che vi permetterà di sottoscrivere il servizio per soli 3,25$ al mese, per un totale di appena 39,00$, in virtù degli originali 143,88$ necessari alla sottoscrizione. Un’offerta davvero ottima che viene accompagnata anche da altre due topologie di pacchetti di abbonamento, anch’essi scontati: la sottoscrizione mensile, che passa da 11$ al mese a soli 5$; e l’abbonamento trimestrale, che passa da 35,97$ per 3 mesi, ad un totale di appena 13,50$!

Insomma, si tratta davvero di un’ottima occasione per sottoscrivere un abbonamento con una delle VPN più affidabili e performanti del mercato, senza contare che – già da qualche tempo – assieme alla sottoscrizione a IPVanish potrete usufruire, a titolo del tutto gratuito, anche di ben 250GB di archiviazione cloud, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud. Fidatevi di noi, ne vale assolutamente la pena! Considerata tra le migliori VPN presenti sul mercato, IPVanish può infatti contare su 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, e della possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi.

Ottima nel rapporto qualità/prezzo eccezionale, oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza. Grazie poi al suo periodo di prova da 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, IPVanish è un servizio sicuro, veloce e molto performante che, non a caso, abbiamo incluso tra i migliori del 2020!

