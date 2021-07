Offerta Kindle Unlimited: 3 mesi a soli 9,99€!

Se vi piace leggere ma non avete intenzione di portarvi i libri in vacanza, la soluzione è abbonarsi a Kindle Unlimited. Infatti fino al 14 luglio l’offerta sul servizio in abbonamento di Kindle sarà decisamente più vantaggiosa rispetto al solito, dato che potrete beneficiare di 3 mesi di utilizzo per soli 9,99€ invece di 29,97€. L’offerta però non è rivolta a tutti, ma solo a clienti Prime idonei, dove per idonei si intende coloro che non hanno mai provato finora il servizio Kindle Unlimited.

Se appartenete a questa lista di utenti, avrete quindi l’opportunità di accedere ad oltre 1 milioni di titoli in formato digitale e leggere i vostri racconti preferiti da qualsiasi dispositivo, dal momento che basta scaricare l’app Kindle per entrare in un mondo ricco di parole, frasi e storie imperdibili. Ovviamente il metodo migliore per sfruttare questo servizio è attraverso un e-Book Reader della serie Kindle.

Inoltre, una volta salvato i libri di vostro interesse nell’app dedicata, potrete accedere a quest’ultimi in una manciata di secondi e reperirli anche mentre siete offline, un vantaggio di non poco conto, che si rivelerà estremamente comodo nei luoghi dove la rete wireless è assente. Insomma, se cercate un modo che vi permetta di accompagnarvi nella lettura durante le imminenti vacanze estive, affidarsi al noto servizio digitale di Amazon non può che essere la scelta migliore che possiate fare, scelta che ovviamente dovrebbe interessare anche chi, semplicemente, preferisce abbandonare la carta stampata a favore di soluzioni più moderne.

