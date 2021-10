Offerta lancio per il nuovissimo robot aspitapolvere Xiaomi, 100€ in meno per pochi giorni!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un numero copioso di promozioni, eppure le opportunità di risparmio non sono terminate, dato che ci sono ulteriori iniziative da tenere in considerazione. In questo articolo, infatti, vogliamo illustrarvi lo sconto riservato al robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P per la sua promo lancio.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è un robot aspirapolvere dalle ottime specifiche tecniche, perché riesce a garantire un buon livello di pulizia. Con le sue modalità di lavaggio e aspirazione raggiunge ogni angolo della casa, così da poter pulire anche quegli angoli difficilmente raggiungibili, il tutto grazie ad un serbatoio d’acqua dalla capacità di circa 550 ml.

Questo prodotto, grazie alla navigazione laser, è in grado di creare in tempo reale una mappa completa dell’intera abitazione, oppure della stanza in cui si trova. Tale tecnologia si avvale del laser LDS di ultima generazione, che permette una pianificazione completa e un’immagine accurata, con uno scanner ad alta precisione.

Chiaramente, essendo un articolo appartenente alla scuderia della Xiaomi, è pienamente compatibile con l’applicazione Mi Home, con la possibilità di controllo da remoto, che permette di avviare una pulizia dei tuoi spazi preimpostata e/o di pulire un punto esatto della stanza. Oltre a ciò, garantisce una buona autonomia, grazie ad una batteria agli ioni di litio di ben 3.200 mAh.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è generalmente venduto a 399,99€, ma potrete ora acquistarlo a “soli” 299,90€, a seguito di uno sconto del 25% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 100,09€. L’iniziativa ha una durata di un solo giorno, motivo per cui consigliamo di cogliere al volo questa occasione. Ciò detto, visto il gran numero di promozioni attive su Amazon, vi rimandiamo alla pagina generale delle offerte, al seguente indirizzo.

Nel frattempo, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!