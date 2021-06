Offerta occhiali da sole: fino al 30% di sconto da Northweek

Ora che l’estate è tra noi, potreste desiderare di dare un tocco nuovo a vostro outfit acquistando un paio di nuovi, e comodi, occhiali da sole. Qualora così fosse, sarete felici di sapere che Northweek, apprezzatissimo brand ispanico famoso in tutto il mondo, ha appena dato il via ad una nuova e interessante promozione, che vi permetterà di acquistare uno dei tantissimo modelli di occhiali da soli disponibili sul suo store, con uno sconto pari al 30% del prezzo originale!

Un affare senza se e senza ma, per quello che è un brand non solo molto apprezzato, ma anche parecchio stiloso, creatore di modelli a dir poco unici, disponibili non solo in tante varianti, ma anche in numerosissime colorazioni, scontando, in tal senso, persino il celebre modello “Creative”, che permette una personalizzazione quasi totale di montatura e lenti!

Celebre per le sue collaborazioni in ambito videoludico, che hanno coinvolto brand del calibro di Gran Turismo e Call of Duty, Northweek si propone con prodotti di altissima qualità, complice una ricerca dei materiali atta a garantire prodotti che siano sicuri, ma soprattutto duraturi. La gran parte degli occhiali dell’azienda, ad esempio, è realizzata in triacetato di cellulosa, un materiale leggero e molto flessibile, che resiste molto bene all’esposizione alle alte temperature.

Le lenti, invece, sono tutte omologate per la protezione ai raggi UV 400, fornendo così una protezione completa della vista contro i raggi ultravioletti, senza contare che molte delle lenti proposte godono anche di polarizzazione e tecnologia antiriflesso, riducendo la così la fatica oculare. In linea di massima, a prescindere dal modello che deciderete di prendere in considerazione, gli occhiali da sole Northweek si dimostreranno non solo piacevoli da indossare, con il loro stile moderno, colorato ed accattivante, ma soprattutto si riveleranno un acquisto davvero sorprendente, specie considerando l’ottimo rapporto qualità prezzo proposto dal brand che, spesso e volentieri, vi permetterà di acquistare uno dei modelli disponibili ad un prezzo di poco superiore ai 20 euro!

