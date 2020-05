Offerta Samsung con extra sconto del 5% acquistando su Monclick

Nuova settimana, nuove offerte Monclick! Stavolta le promozioni riguardano i prodotti Samsung presenti sullo store che, oltre ai prezzi già scontati, offrono un’ulteriore sconto del 5% su tutto il carrello di acquisti! Affrettatevi però, perché questa promozione terminerà alle 23.59 di oggi e se cercate un nuovo smartphone, una tv oppure un’elettrodomestico, vi conviene cogliere al volo questa iniziativa.

Fra i prodotti presenti nell’offerta spicca anche la presenza del primo smartphone pieghevole a conchiglia dell’azienda sudcoreana, stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Flip. Questo smartphone ha tutte le carte in regola per portare al tecnologia a conchiglia nelle mani (o tasche) di chiunque, con una maneggevolezza e una trasportabilità che non si provavano da tempo. All’interno dello Z Flip troviamo 8 GB di RAM e 256GB e di memoria, un processore Snapdragon 855+, una dual-camera (12 MP + 12 MP) ma è ovviamente lo schermo da 6,7 pollici Dynamic AMOLED in grado di piegarsi la grande caratteristica dello smartphone. Nella nostra dettagliata recensione vi abbiamo fatto una vasta analisi di tutti i muscoli che ha tirato fuori il Galaxy Z Flip e perché ci sentiamo di dire che questo smartphone è un top di gamma della sua categoria.

Le offerte disponibili sono numerose e, per facilitarvi nella ricerca di quella che si adatta di più alle vostre esigenze, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori tra le disponibili, sebbene il nostro consiglio rimanga quello di andare sulla pagina di Monclick e spulciarvi bene i vari prodotti, ma sbrigatevi, vi ricordiamo che avete tempo fino a mezzanotte!

