Offerta sui Funko Pop da Zavvi: Compri 2, paghi 1!

Amanti del collezionismo dei Funko Pop!, prestate attenzione perché su Zavvi è cominciato un ghiotto 2×1 sulle amatissime statuette in vinile, che sarà però valido per un periodo di tempo molto limitato! Questa promozione si applica automaticamente al carrello una volta scelti i 2 articoli dal vasto catalogo proposto dallo store, e il Funko Pop! dall’importo più basso sarà quello che vi verrà dato in omaggio. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questa promozione, soprattutto se siete alla ricerca di una buona occasione per ampliare la vostra collezione.

Coinvolgendo le centinaia di Funko Pop! presenti su Zavvi, in questa collezione si possono trovare un gran numero delle spiritose statuette che ritraggono personaggi provenienti da film, videogiochi, serie tv e persino fumetti, come nel caso di Deadpool versione clown, che tra il trucco bianco ed i palloncini nelle mani esprime in pochi dettagli la follia super eroe. Inoltre son presenti anche alcune versioni alternative dei Funko più amati, come nel caso di quello di The Flash, che oltre alla sua normale colorazione rosso/oro può esser acquistato con l’esclusivo look bianco e nero. Inoltre è possibile sfruttare questa promozione per ottenere le confezioni con due statuette ad un prezzo super conveniente, come nel caso del pack speciale Marvel vs. Capcom che include Gamora contro Strider, che può esser acquistato.

Con questa offerta di Zavvi potrete fare una grande scorta di Funko Pop! ad un ottimo prezzo, e per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dello store prima che la promozione (o la disponibilità dei prodotti) possa terminare. Infine, prima di farvi partire nella scelta dei vostri prossimi Funko Pop!, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto

