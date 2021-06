Offerta Vodafone Fibra: due mesi in regalo e SIM dati con 150Gb al mese!

Se la vostra attuale connessione internet di casa vi delude continuamente, con perdite di segnale e basse velocità, allora sarebbe il caso di affidarsi ad operatori noti e affidabili come Vodafone. A tal proposito, vi informiamo che la nota azienda di telefonia ha riservato un’offerta molto interessante per i nuovi clienti, valida però fino a sabato 12 giugno e attivabile solo online. L’offerta prevede l’azzeramento del costo di attivazione di 49€ su Fibra e ADSL, una Sim dati con 150GB al mese da utilizzare fuori casa ed i primi 2 mesi gratuiti, il tutto a soli 25,90€ al mese.

Ovviamente, incluso nel prezzo riceverete la Vodafone Station WiFi 6, con la quale avrete la certezza che vi arrivi internet in tutti gli angoli della casa, mantenendo la connessione sempre stabile e veloce. Inoltre, con il router di ultima generazione di Vodafone potrete connettere fino a ben 120 dispositivi contemporaneamente e beneficiare dei vantaggi offerti dallo standard WiFi 6 che, oltre a garantire una larghezza di banda ai massimi livelli, ridurrà il consumo di batteria nei device collegati e predisposti, soprattutto quando connessi simultaneamente.

Ovviamente, la qualità della Fibra Vodafone la si potrà constatare anche nel gaming, dal momento che connessione e router saranno in grado di assicurare tempi di risposta quasi inesistenti, permettendo a coloro che sono soliti giocare online di far sì che le partite ruotino a proprio vantaggio. Insomma, un’occasione davvero imperdibile per passare a Vodafone, anche perché non ci sono vincoli di durata e, se volete, potrete disdire l’offerta senza pagare alcuna penale.

Non ci resta che ricordarvi che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!